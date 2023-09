Digitalizacija geoloških čudes na Arktiki: podatkovna zbirka digitalnih modelov Svalbox

Podatkovna baza digitalnih modelov Svalbox (DMDb) je nova regionalna zbirka podatkov, ki geoznanstvenikom ponuja dostop do digitalnih modelov izdankov (DOM) iz oddaljenega otočja Svalbard. Baza podatkov, objavljena v reviji Geosphere, trenutno vsebuje 135 DOM, ki zagotavljajo podatke s 114 km2 tega težko dostopnega območja.

DOM so tridimenzionalne digitalne predstavitve geoloških izdankov, ki so revolucionirale sodobne geoznanstvene raziskave. Svalbox DMDb združuje te modele z drugimi geoznanstvenimi podatki, vključno s 3D posnetki drona, ki geoznanstvenikom ponuja celovit pogled na geološke formacije v tej edinstveni regiji.

Svalbox DMDb izstopa po spoštovanju načel FAIR (najdljivo, dostopno, interoperabilno in ponovno uporabno), kar pomeni, da lahko drugi raziskovalci zlahka najdejo podatke in metapodatke, ki so v skupni rabi v zbirki podatkov, do njih dostopajo in jih uporabljajo. Vsak vnos v zbirko podatkov vključuje neobdelane vhodne podatke in obdelane izhodne podatke ter ima DOI za sledljivost in citiranje.

Ta baza podatkov je še posebej dragocena za geoznanstvenike, ki delajo na Svalbardu, pa tudi za izobraževalne namene. Digitalni modeli izdankov, ki jih zagotavlja Svalbox DMDb, podaljšujejo terensko sezono za nedoločen čas in omogočajo dostop do mest, ki so običajno nedostopna s tradicionalnim terenskim delom. To pomaga raziskovalcem, da se bolje pripravijo na odprave, in izboljša njihovo razumevanje hitro spreminjajoče se arktične pokrajine, ki doživlja pomembne spremembe zaradi umika ledenika.

Eden pomembnih primerov, poudarjenih v dokumentu Geosphere, je profil Festningen, edini geotop na Svalbardu. To geološko čudo traja 400 milijonov let in ponuja edinstveno navpično stratigrafijo na 7 km dolgem transektu. Svalbox DMDb ohranja te geološke zapise v časovnem zamiku, kar zagotavlja njihov znanstveni pomen za prihodnje generacije.

Svalbox DMDb se še naprej širi, ko se v podatkovno bazo dodaja več DOM-ov. Razpoložljivost teh digitalnih modelov je že vodila do sodelovanja in objav, kar je prispevalo k napredku znanstvenih raziskav na otočju Svalbard.

Viri:

– Svalbox Digital Model Database (DMDb)

– Betlem, P. et al. (2021), Digitalizacija magmatskega vdora pri Hyperittfossenu (Svalbox DOM 2020-0006), Geosfera, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1