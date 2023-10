Skrivnostna svetloba in pok, slišan na severu Melbourna, pustita strokovnjake, da iščejo odgovore

Prebivalce na severu Melbourna je zmedel močan blisk oranžne svetlobe, ki mu je sledil močan udar, ki se je zgodil malo pred 9. uro v sredo. Posnetek incidenta je bil široko razširjen na družbenih omrežjih in je zajel trenutek, ko je prebivalec Doreena bil priča pojavu, ko je nekaj jemal iz svojega avtomobila. Navdušen nad zvokom, se je podal na ulico, da bi raziskal njegov izvor.

Po besedah ​​Seana Scanlona, ​​prebivalca Doreena, hrup ni bil podoben ničemur, kar je doslej slišal. "To je zatreslo tla in spravilo vsakega soseda iz svojega doma," je povedal za 7NEWS. Eksplozija ni bila omejena le na Doreen, saj so tudi prebivalci v Merndi, South Morangu, Balwynu, Diamond Creeku in Doncasterju poročali, da so slišali glasen pok.

Organi in strokovnjaki v vesoljskem sektorju so bili zaradi dogodka zmedeni, saj na območju niso zaznali nobene aktivnosti meteoritov. Geoscience Australia ni zabeležila nobene potresne dejavnosti, elektroenergetska družba AusNet pa ni našla dokazov o eksplozijah ali škodi. Viktorijanska vlada je potrdila, da v bližnjem kamnolomu ni bilo nobenih nepooblaščenih detonacij ali kakršnih koli del na cesti.

To ni prvič, da se je tak incident zgodil v Viktoriji. Avgusta so na nebu opazili podobno svetlobno kroglo, ki jo je spremljal glasen brnenje. Vesoljska agencija je kasneje ugotovila, da gre najverjetneje za ostanke ruske rakete sojuz-2, ki so ponovno vstopili v Zemljino atmosfero.

Vzrok nedavne skrivnostne svetlobe in poka na severu Melbourna ostaja neznan, zato strokovnjaki in prebivalci nestrpno iščejo odgovore. Oblasti še naprej preiskujejo incident, da bi ugotovile njegov izvor in naravo.

