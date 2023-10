Astronomski navdušenci pričakujejo delni lunin mrk oktobra 2023

Navdušenci nad nebom po vsem svetu nestrpno pričakujejo prihajajoči delni lunin mrk, ki je predviden za 28. oktober 2023. Po polsenčnem luninem mrku v začetku leta ta nebesni dogodek obljublja, da bo očaral in presenetil opazovalce. Lunini mrki že stoletja navdušujejo ljudi in še naprej imajo duhovni pomen v različnih kulturah.

Astronomi in znanstveniki tudi pozorno opazujejo lunine mrke, da bi dobili vpogled v sistem Zemlja-Luna in razumeli interakcijo med lunino površino in Zemljino atmosfero. Ti dogodki ponujajo edinstven in osupljiv nebesni prikaz, ki ga nestrpno pričakujejo opazovalci zvezd in astronomski navdušenci.

Lunin mrk oktobra 2023 se bo začel ob 11 v New Delhiju in končal ob 31 3. oktobra. V tem času se bo zgodil delni lunin mrk, ko se bo luna premikala skozi Zemljino senco. Mrk bo viden iz različnih regij, vključno z Azijo, Rusijo, Afriko, obema Amerikama, Evropo, Antarktiko in Oceanijo.

V New Delhiju lahko opazovalci spremljajo mrk na jugozahodnem nebu. Na svojem maksimumu bo luna postavljena 62° nad obzorjem. V Indiji naj bi največji mrk nastopil ob 1 zjutraj, pri čemer bo približno 45 % lunine površine potopljeno v senco.

Če želite doživeti čarovnijo delnega luninega mrka, morajo astronomski navdušenci preprosto stopiti ven in se zazreti v nebo. Ves čas mrka bodo lahko opazovali postopne spremembe videza in odtenka lune.

Delni Lunin mrk oktobra 2023 obljublja, da bo resnično spektakularen dogodek, ki bo zagotovil edinstveno priložnost, da se čudimo čudesom našega vesolja. Ne glede na to, ali ste izkušen opazovalec ali priložnostni navdušenec nad nebom, ne zamudite priložnosti, da bi bili priča tej očarljivi nebesni predstavi.

Viri:

– »Lunin mrk oktober 2023: datum in čas«

– »Lunin mrk oktober 2023: kje in kako gledati«