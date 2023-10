Sijaj luninih mrkov: nebesni spektakel

Ste pripravljeni na izjemen prikaz nebeške veličine? Pripravite se, saj delni lunin mrk, znan kot Chandra grahan, krasi nebo v soboto, 28. oktobra, in se bo nadaljeval do nedelje, 29. oktobra. Ta izjemen pojav se zgodi, ko se Zemlja postavi med sijoče Sonce in očarljivo Luno ter vrže svojo senco na luninem površju in ustvari osupljiv spektakel, ki očara opazovalce neba po vsem svetu.

Predstavljajte si to: Zemlja kot razsežna krogla, Sonce, ki izžareva sijaj, in Luna kot sijoča ​​krogla. Ko Zemlja zdrsne na lunino pot, se njena senca nežno dotakne Lune in postopoma prikrije njen sijaj, kar povzroči eterično izginotje ali očarljivo preobrazbo barv.

Obstajata dve vrsti luninih mrkov, ki očarata opazovalce:

1. Popolni Lunin mrk: Med popolnim Luninim mrkom Zemlja popolnoma objame Luno in jo zajame s strah vzbujajočo temo. To izjemno srečanje pogosto obdari lunino površino z rdečkastim ali bakrenim odtenkom. Ko se sončna svetloba lomi skozi zemeljsko atmosfero, se krajše valovne dolžine razpršijo, daljši rdeči odtenki pa graciozno preidejo skoznjo in objamejo Luno s svojim očarljivim odtenkom. Ta očarljiv videz je postal splošno znan kot "krvava luna".

2. Delni Lunin mrk: Pri delnem Luninem mrku se le del Lune prepusti Zemljini senci. Lahko je podoben ugrizu iz nebesne sfere ali razkrije očarljiv zatemnjen del, ki luninemu prikazu doda zanimivost.

Če se poglobimo v podrobnosti, se bo očarljivi delni lunin mrk leta 2023 začel v soboto, 28. oktobra, in trajal do zgodnjih ur v nedeljo, 29. oktobra. V Indiji naj bi se mrk začel v soboto približno ob 11 in traja osupljivo 31 uro in 1 minut, od 19 zjutraj do 1 zjutraj v nedeljo. Med svojim vrhom okoli 05 zjutraj bo Luna doživela globlji, senčni del Zemljine sence, znan kot senca, ki bo umetniško zakrila del svoje očarljive površine.

Sijaj tega nebesnega dogodka ne bo krasil samo Indije, ampak tudi različne regije po vzhodni polobli, vključno z Afriko, Evropo, Azijo in nekaterimi deli Avstralije. Čeprav bodo opazovalci iz obeh Amerik morda zamudili ta očarljiv dogodek, bodo deli Brazilije imeli priložnost opazovati čarovnijo, ko se luna elegantno pojavi na obzorju.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je lunin mrk?

O: Lunin mrk se zgodi, ko se Zemlja postavi med Sonce in Luno ter meče svojo senco na lunino površino.

V: Kako nastane popoln lunin mrk?

O: Med popolnim luninim mrkom Zemlja v celoti prekrije Luno, kar povzroči njen rdečkast ali bakren videz zaradi filtrirane sončne svetlobe, ki prehaja skozi Zemljino atmosfero.

V: Kaj je delni lunin mrk?

O: Pri delnem luninem mrku je samo del Lune zakrit z Zemljino senco, kar ima za posledico fascinanten videz ugriza ali zatemnjen del.

V: Kdaj se bo leta 2023 zgodil delni lunin mrk?

O: Delni lunin mrk se bo zgodil v soboto, 28. oktobra, in trajal do nedelje, 29. oktobra.

V: Bo lunin mrk viden v Indiji?

O: Da, lunin mrk bo viden v vseh delih Indije, pa tudi v regijah vzhodne poloble, kot so Afrika, Evropa, Azija in nekatera območja Avstralije.

