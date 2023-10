Nov naslov: Raziskovanje skrivnosti luninega mrka leta 2023

Lunini mrki že od nekdaj navdušujejo ljudi vseh starosti, vzbujajo občutek čudenja in strahospoštovanja. Leta 2023 se bo zgodil nebesni dogodek, znan kot Chandra Grahan ali Lunin mrk, ki bo pritegnil pozornost astronomskih navdušencev po vsem svetu. Med Luninim mrkom se Zemlja znajde med Soncem in Luno ter meče svojo senco na Lunino površino. Ta pojav se lahko zgodi le ob polni luni, ko so Sonce, Zemlja in Luna poravnani v ravni liniji.

Chandra Grahan 2023: Lunin mrk, datum in čas

Delni lunin mrk naj bi se začel v soboto, 28. oktobra, in se nadaljeval v zgodnjih urah nedelje, 29. oktobra. Ko bo Luna 28. oktobra padla v Zemljino polsenco, bo kasneje vstopila v temnejše območje, znano kot senca.

Čas Chandra Grahan 2023: Bodo lunin mrk videli v Indiji?

Da, ta lunin mrk bo viden v Indiji in po vsej azijski celini. Po podatkih ameriške vesoljske agencije NASA Indija ponuja vrhunske možnosti za opazovanje tega nebesnega dogodka.

Chandra Grahan 2023: Kje drugje bo viden Lunin mrk?

Lunin mrk bo poleg Indije viden tudi po vsej vzhodni polobli, vključno z območji Afrike, Evrope, Azije in Avstralije. Vendar opazovalci v Združenih državah Amerike ne bodo imeli priložnosti biti priča temu spektaklu. Nekatere regije Brazilije v Južni Ameriki lahko doživijo mrk med vzhodom lune.

Lunin mrk 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal čas

Obdobje sutak, ki naj bi trajalo približno 9 ur, se bo začelo ob 04 v soboto, 06. oktobra, in končalo ob 28 v nedeljo, 02. oktobra.

Chandra Grahan 2023, Lunin mrk: Sharad Purnima tithi, datum in čas

Purnima tithi, ki simbolizira polno luno, se bo začela ob 04 zjutraj v soboto, 15. oktobra, in končala ob 28 zjutraj v nedeljo, 01. oktobra.

Kaj je Lunin mrk?

Lunini mrki so običajni nebesni dogodki, ki jih lahko opazujemo iz različnih delov Zemlje. Sestavljata jih dve glavni fazi: polsenčni mrk in senčni mrk. Penumbralni mrk je začetna faza, ko Luna vstopi v Zemljino polsenčno senco, kar povzroči subtilen učinek zatemnitve. Umbralni mrk je bolj dramatična faza, med katero Luna vstopi v Zemljino umbralno senco. Ko Luna napreduje globlje v senco, lahko potemni in dobi rdeče, oranžne ali rjave odtenke – pojav, ki se pogosto imenuje "krvava luna". Ta osupljiva obarvanost je posledica sipanja sončne svetlobe skozi Zemljino atmosfero, kar omogoča le daljšim valovnim dolžinam svetlobe, da dosežejo in osvetlijo Luno.

Lunin mrk 2023: Ali je varno videti Chandra Grahan?

Za razliko od sončnih mrkov, ki zahtevajo posebno zaščito oči, je lunin mrk varen za opazovanje s prostim očesom. Daljnogled ali teleskop lahko izboljšata izkušnjo z bližjim pogledom. Omeniti velja, da se videz in trajanje luninega mrka lahko razlikujeta od dogodka do dogodka, odvisno od položaja Lune v orbiti in orientacije Zemlje.