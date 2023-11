Nov pogled na Nasino misijo Lucy: uporaba infrardečih podatkov za raziskovanje asteroidov

Nasina misija Lucy je danes dosegla pomemben mejnik s svojim prvim srečanjem z asteroidom, ko vesoljsko plovilo potuje proti Jupitrovi orbiti. To srečanje bo služilo kot preizkus sistemov in postopkov misije. Vendar pa so raziskovalci, preden so dosegli cilj, uporabili infrardeče podatke iz Nasinega Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), da bi izboljšali naše razumevanje velikosti asteroida in površinske odbojnosti.

Glavni asteroidni pas, ki se nahaja med Marsom in Jupitrom, je dom številnih asteroidov, vključno s tistim, mimo katerega naj bi letela Lucy. Preučevanje teh asteroidov zagotavlja neprecenljiv vpogled v nastanek in razvoj našega sončnega sistema. Z uporabo 13 let starih podatkov WISE so znanstveniki lahko izračunali posodobljene ocene velikosti in albeda asteroida. Albedo se nanaša na merjenje odbojnosti nebesnega predmeta.

Ta nova študija, objavljena v Astrophysical Journal Letters, dokazuje vrednost naključnih opazovanj. Leta 2010 je WISE nenamerno pregledal asteroid med njegovo glavno misijo, čeprav je bil njegov glavni namen preslikati celotno nebo v infrardeči svetlobi. Čeprav je bil signal asteroida sprva prešibek, da bi ga lahko zaznali, so raziskovalci uporabili prefinjene algoritme za zlaganje večkratnih osvetlitev in odkrivanje šibkega infrardečega signala asteroida.

Analiza opazovanj WISE ni le izboljšala velikosti asteroida, ocenjenega na približno pol milje v premeru, temveč je osvetlila tudi njegov albedo, kar nakazuje, da spada v kategorijo kamnitih (tipa S). Te ugotovitve prispevajo k našemu razumevanju objektov blizu Zemlje in njihovih značilnosti.

Nasina misija Lucy je namenjena raziskovanju trojanskih asteroidov, skupine majhnih teles, ki krožijo okoli Jupitra. To srečanje z asteroidom med njegovim potovanjem služi kot vadba za misijo, ki znanstvenikom pomaga pri izpopolnjevanju njihovih metod za preučevanje teh starodavnih ostankov iz zgodnjega sončnega sistema.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je albedo?

O: Albedo se nanaša na merjenje odbojnosti predmeta. V tem primeru pomaga določiti površinsko svetlost asteroida.

V: Kaj je glavni asteroidni pas?

O: Glavni asteroidni pas je območje med orbitama Marsa in Jupitra, ki vsebuje veliko število asteroidov.

V: Kaj so trojanski asteroidi?

O: Trojanski asteroidi so skupina majhnih nebesnih teles, ki si delijo Jupitrovo orbito in naj bi bili ostanki iz zgodnjega sončnega sistema.

