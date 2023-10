Vesoljska doba pušča pečat na Zemljini atmosferi

Nedavna študija, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences, razkriva, da vesoljska doba vpliva na Zemljino atmosfero. Raziskovalci so odkrili znatne količine kovin v aerosolih v ozračju, verjetno zaradi naraščajočega števila izstrelitev in vrnitev vesoljskih plovil in satelitov. Ta prisotnost kovine spreminja atmosfersko kemijo, kar lahko vpliva na ozonski plašč in podnebje.

Raziskovalna skupina pod vodstvom Dana Murphyja iz Nacionalne uprave za oceane in atmosfero je odkrila več kot 20 elementov v razmerjih, ki se ujemajo s tistimi, ki se uporabljajo v zlitinah vesoljskih plovil. Opazili so, da je masa nekaterih kovin, kot so litij, aluminij, baker in svinec, pri ponovnem vstopu vesoljskih plovil daleč presegla koncentracije teh kovin v naravnem kozmičnem prahu. Šokantno je, da je skoraj 10 % velikih delcev žveplove kisline, ki pomagajo zaščititi in ublažiti ozonski plašč, vsebovalo aluminij in druge kovine iz vesoljskih plovil.

Znanstveniki ocenjujejo, da bi lahko do leta 2030 orbito doseglo do 50,000 dodatnih satelitov. To pomeni, da bi lahko v naslednjih nekaj desetletjih do polovica delcev žveplove kisline v stratosferi vsebovala kovine zaradi ponovnega vstopa. Učinki tega na ozračje, ozonski plašč in življenje na Zemlji še niso znani.

Preučevanje stratosfere je zahtevno, saj je to območje, kjer ljudje ne živijo. Samo najvišji leti vstopijo v to regijo za kratek čas. Vendar kot del NASA-jevega znanstvenega programa v zraku znanstveniki uporabljajo raziskovalna letala za zbiranje vzorcev stratosfere. Instrumenti so pritrjeni na nosni konus, da zagotovijo, da je vzorčeni zrak svež in nemoten.

Stratosfera je stabilna in na videz mirna plast ozračja. Je tudi dom ozonskega plašča, ki je ključnega pomena za zaščito življenja na Zemlji pred škodljivim ultravijoličnim sevanjem. V zadnjih nekaj desetletjih je bil ozonski plašč ogrožen, vendar so bila vložena usklajena globalna prizadevanja za njegovo popravilo in obnavljanje.

Vse večje število izstrelitev in vrnitev v vesolje je odgovorno za vnos več kovin v stratosfero. Ko se rakete izstrelijo in razmestijo sateliti, pustijo za seboj sled kovinskih delcev, ki lahko vplivajo na ozračje na načine, ki jih znanstveniki še vedno poskušajo razumeti.

Na koncu študija poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah za določitev natančnih posledic vesoljske dobe na Zemljino atmosfero. Ugotovitve kažejo, da lahko vse večja prisotnost kovin iz vesoljskih plovil in satelitov vpliva na podnebje, ozonski plašč in splošno bivalnost našega planeta.

