SpaceX Falcon 9 uspešno izstrelil 21 satelitov Starlink iz baze vesoljskih sil Vandenberg

Danes zgodaj zjutraj je raketa SpaceX Falcon 9 vzletela iz baze vesoljskih sil Vandenberg v Kaliforniji in v orbito uspešno poslala 21 satelitov Starlink. Ta izstrelitev označuje prvo od dveh dostavnih misij Starlink, načrtovanih za ta dan.

Raketa Falcon 9, ki jo poganja devet motorjev Merlin 1D, je vzletela ob 1:23 po pacifiškem času. Po vzletu iz vesoljskega izstrelitvenega kompleksa 4 vzhod (SLC-4E) se je raketa podala na jugovzhodno pot. Ta izstrelitev je pomembna, saj je to 22. misija, ki jo je letos izvedel SpaceX z zahodne obale, pa tudi 75. orbitalna izstrelitev leta 2023 za podjetje.

Eden omembe vreden vidik te misije je ponovna uporaba pospeševalnika prve stopnje. Ta posebni pospeševalnik je opravil 16 letov, pred tem pa je bil zaposlen v misijah, kot so Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 in druge. Po glavni fazi gorenja, ki je trajala približno dve minuti in pol, je prva stopnja uspešno pristala na ladji brezpilotnika z imenom 'Of Course I still Love You' v Tihem oceanu.

Namestitev 21 satelitov V2 Mini Starlink naj bi potekala približno eno uro po izstrelitvi. Ti sateliti so naslednja generacija vesoljskih plovil Starlink, opremljena z nadgrajenimi antenami in večjimi sončnimi paneli. V primerjavi s svojimi predhodniki imajo sateliti V2 Mini zmogljivost štirikratne pasovne širine. Današnja predstavitev pomeni že 28. uporabo modela V2 Mini od njegove predstavitve v začetku tega leta.

Poleg te izstrelitve naj bi pozneje danes s postaje Cape Canaveral Space Force na Floridi poletela še ena raketa Falcon 9. Ta misija bo nosila rekordni tovor 23 satelitov V2 Mini Starlink, kar je največje število, ki bo nameščeno na eni misiji.

Jasno je, da SpaceX še naprej znatno napreduje v svoji satelitski konstelaciji Starlink, s čimer dodatno širi svojo globalno širokopasovno pokritost in utira pot za izboljšano internetno povezljivost po vsem svetu.

Opredelitve:

– Falcon 9: Dvostopenjska orbitalna raketa, ki jo je razvil in izdelal SpaceX za prevoz satelitov in vesoljskih plovil v vesolje.

– Starlink: satelitska internetna konstelacija, ki jo gradi SpaceX in zagotavlja globalno širokopasovno pokritost.

– Oporišče vesoljskih sil Vandenberg: Oporišče vesoljskih sil Združenih držav, ki se nahaja severozahodno od Lompoca v Kaliforniji.

– Orbitalna izstrelitev: Postopek pošiljanja rakete ali vesoljskega plovila v orbito okoli nebesnega telesa.

