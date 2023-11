Linde in Ariane Group sodelujeta pri napredovanju aditivne proizvodnje za dele iz bakrovih zlitin

Linde in Ariane Group sta združila moči v vrhunskem raziskovalnem projektu, katerega cilj je izboljšati postopek izdelave dodatkov za dele iz bakrovih zlitin, ki se uporabljajo v zgorevalnih komorah motorjev težkih raket. Končni cilj tega partnerstva je izboljšati stroškovno učinkovitost programa Ariane 6, ki se sooča s prekoračitvami proračuna in zamudami. Z izkoriščanjem zmogljivosti aditivne proizvodnje, zlasti v zvezi z bakrovim prahom, je cilj sodelovanja razviti komponente motorja z zapletenimi geometrijami, ki jih prej ni bilo mogoče doseči s tradicionalnimi proizvodnimi metodami.

Kljub pomembnosti kot vrhunski prevodnik toplote v letalski in vesoljski industriji baker zaradi svojih odsevnih lastnosti predstavlja edinstvene izzive v procesu aditivne proizvodnje. Ko je baker izpostavljen laserjem, deluje kot ogledalo, saj odseva precejšnjo količino energije, namesto da bi jo uporabil za taljenje kovine. To zahteva višje intenzitete laserja, kar lahko povzroči pregrevanje in težave z oksidacijo.

Za reševanje teh izzivov Linde v projekt vnaša svoje strokovno znanje in izkušnje na področju mešanic plinov in nadzornih sistemov. Podjetje uporablja svojo posebno oblikovano ADDvance Laser230, plinsko mešanico argona in helija, za optimizacijo rezultatov v postopkih laserskega zlitja prahu (LPBF). Ta lastniška mešanica ne samo ublaži nastajanje hlapov in brizganja, temveč tudi pospeši čas cikla, kar ima za posledico zanesljivejši postopek tiskanja z nižjimi stroški na del. Poleg tega Linde vključuje svoj edinstveni sistem za nadzor kisika, ADDvance O2 precision, ki vzdržuje najvišjo raven preostalega kisika tako nizko kot 10 delov na milijon (ppm) v tiskalni komori. Ta raven kisika učinkovito ublaži tveganje pregretja in oksidacije, kar omogoča učinkovitejše tiskanje brez potrebe po hlajenju plasti. Poleg tega omogoča ponovno uporabo neoksidiranega prahu, kar ima za posledico znatne prihranke materialnih stroškov.

Z optimizacijo aditivnega proizvodnega procesa si Linde in Ariane Group prizadevata doseči znižane proizvodne stroške in izboljšane dobavne roke, hkrati pa ohranjata visoke standarde kakovosti in zanesljivosti, zaradi katerih je Ariane postala vodilna v svetovni panogi motorjev za zagon. Sodelovanje zagotavlja dodaten dokaz Lindejeve zavezanosti inovacijam in partnerstvu z vodilnimi svetovnimi organizacijami, kot je Ariane.

Pogosta vprašanja

Kaj je aditivna proizvodnja?

Aditivna proizvodnja, znana tudi kot 3D tiskanje, je proizvodni proces, ki gradi predmete z nalaganjem zaporednih plasti materiala. Znan je po svoji sposobnosti ustvarjanja zapletenih geometrij in modelov, ki jih je bilo prej težko ali nemogoče doseči s tradicionalnimi proizvodnimi metodami.

Kakšni so izzivi uporabe bakra v aditivni proizvodnji?

Odsevne lastnosti bakra otežujejo učinkovito uporabo laserjev v procesu aditivne proizvodnje. Laserska energija se odbije, namesto da bi se uporabila za taljenje kovine, kar povzroči potrebo po višjih intenzivnostih laserja, kar lahko povzroči pregrevanje in težave z oksidacijo.

Kako se Lindejev sistem za mešanje plinov in nadzorni sistem spopadata s temi izzivi?

Lindejeva mešanica plinov, ADDvance Laser230, optimizira postopek fuzije laserskega prahu z ublažitvijo tvorbe hlapov in brizganja, pospeši čas cikla in zmanjša stroške na del. Sistem za nadzor kisika podjetja, ADDvance O2 precision, zagotavlja nizko raven preostalega kisika v tiskalni komori, kar zmanjšuje tveganje pregrevanja in oksidacije. Omogoča tudi ponovno uporabo neoksidiranega prahu, kar vodi do znatnih prihrankov materialnih stroškov.