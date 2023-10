Razkrit vzrok največjega seizmičnega dogodka na Marsu: vpogled v študijo pod vodstvom Združenega kraljestva

Nedavna študija, ki jo je vodila Univerza v Oxfordu, je osvetlila verjeten vzrok največjega potresnega dogodka, ki so ga kdajkoli zabeležili na Marsu. Potres z magnitudo 4.7 je Nasin pristajalni modul InSight zaznal 4. maja 2020, nastale vibracije pa so šest ur odmevale po planetu. Sprva so znanstveniki menili, da je potresni dogodek povzročil udarec meteorita, saj so se podobni tresljaji zaradi tovrstnih udarcev pojavljali že v preteklosti. Vendar obsežno iskanje Marsovega površja, ki zajema 144 milijonov kvadratnih kilometrov, ni odkrilo nobenih znakov novega kraterja.

Ugotovitve raziskave, objavljene v reviji Geophysical Research Letters, kažejo, da je Mars seizmično bolj aktiven, kot se je prej mislilo. Vodja raziskave dr. Benjamin Fernando nakazuje, da je dogodek verjetno povzročilo sproščanje stresa v Marsovi skorji, saj na planetu manjka aktivna tektonika plošč. Pojasnjuje, da so se te napetosti kopičile v milijardah let zaradi ohlajanja in krčenja različnih delov planeta z različnimi stopnjami. Rezultati študije prispevajo k globljemu razumevanju teh stresov in bi lahko pomagali prepoznati varnejše regije za prihodnja prizadevanja za človeško kolonizacijo.

Sodelovanje pri tej raziskavi je bilo pomembno, saj so vesoljske agencije in znanstveniki z vsega sveta prispevali svoje strokovno znanje. Evropska vesoljska agencija, Kitajska nacionalna vesoljska agencija, Indijska organizacija za vesoljske raziskave in vesoljska agencija Združenih arabskih emiratov so vse ponudile uporabo svojih satelitov, kar pomeni prvo sodelovanje med vsemi misijami v orbiti okoli Marsa za edinstven projekt. To prizadevanje je vodil dr. Fernando na Univerzi v Oxfordu in velja za predlogo za prihodnje mednarodno sodelovanje v globokem vesolju.

Čeprav je pristajalna naprava InSight decembra 2020 prenehala delovati, je bil ta potresni dogodek eden zadnjih dogodkov, ki jih je zabeležilo vesoljsko plovilo po več kot štirih letih na Marsu. Znanje, pridobljeno s temi potresnimi dogodki, prispeva k našemu razumevanju Marsove geologije in zagotavlja dragocen vpogled za morebitna prihodnja prizadevanja za raziskovanje in kolonizacijo.

Viri: Geophysical Research Letters, Univerza v Oxfordu