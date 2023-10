Astronavti Roscosmosa so kljub izzivom uspešno opravili vesoljski sprehod

Kozmonavta Roscosmosa, Oleg Kononenko in Nikolai Chub, sta 25. oktobra uspešno zaključila vesoljski sprehod, kljub temu, da sta naletela na puščanje hladilne tekočine in delne težave pri postavitvi sončnega jadra. 7 ur in 41 minut trajajoča misija je vključevala pomembne naloge, kot sta pregled radiatorja modula Nauka in izpustitev nanosatelita.

Med vesoljskim sprehodom sta Kononenko in Chub natančno pregledala in fotografirala zunanji rezervni radiator na modulu Nauka. Hladilnik so izolirali od hladilnega sistema, vendar se je med pregledom na mestu puščanja sprostil mehurček hladilne tekočine. Predani kozmonavti so morali obrisati svoje obleke, preden so nadaljevali z misijo.

Poleg pregleda radiatorjev so kozmonavti izdali nanosatelit za testiranje tehnologije sončnega jadra. Vendar se sončno jadro nanosatelita ni uspelo v celoti razviti. Kozmonavti so namestili tudi sintetični radarski komunikacijski sistem, čeprav ene od plošč radarskega sistema med vesoljskim sprehodom ni bilo mogoče popolnoma razviti.

Po vesoljskem sprehodu sta Kononenko in Chub sledila postopkom po vesoljskem sprehodu, pri čemer sta na svojih oblekah in orodjih pregledala morebitne znake hladilne tekočine in jih po potrebi obrisala. Namen tega previdnostnega ukrepa je zmanjšati vnos onesnaževalcev v okolje vesoljske postaje. Atmosfera znotraj postaje bo podvržena dodatni filtraciji, da se odstranijo vse preostale sledi onesnaževal.

Kljub izzivom, s katerimi se je soočal med vesoljskim sprehodom, je bila misija ocenjena kot uspešna. Oleg Kononenko, ki ima za seboj skupno šest vesoljskih sprehodov, je predstavil svoje strokovno znanje, medtem ko je Nikolaj Chub opravil svoj prvi vesoljski sprehod. Ta misija je zaznamovala 268. vesoljski sprehod, namenjen sestavljanju, vzdrževanju in nadgradnjam vesoljskih postaj.

Prihajajoči vesoljski sprehod, predviden za ponedeljek, 30. oktober, vključuje Nasina astronavta Loral O'Hara in Jasmin Moghbeli. Izvedli bodo vesoljski sprehod, da bi odstranili okvarjeno elektroniko z nosilca komunikacijske antene in zamenjali enega od dvanajstih ležajnih sklopov na pristanišču Solar Alpha Rotary Joint.

Pogosta vprašanja

1. Katere so bile glavne naloge, opravljene med vesoljskim sprehodom Roscosmosa?

Med vesoljskim sprehodom so kozmonavti Roscosmosa pregledali radiator modula Nauka, izdali nanosatelit za testiranje tehnologije sončnega jadra in namestili sintetični radarski komunikacijski sistem.

2. Ali se je sončno jadro nanosatelita popolnoma razprlo med vesoljskim sprehodom?

Ne, sončno jadro nanosatelita se ni uspelo popolnoma razviti, kolikor so kamere lahko sledile njegovemu odhodu s postaje.

3. Kako so kozmonavti poskrbeli, da je okolje vesoljske postaje ostalo čisto?

Po vesoljskem sprehodu so kozmonavti sledili postopkom po vesoljskem sprehodu, pri čemer so na svojih oblekah in orodjih pregledali morebitne ostanke hladilne tekočine in jih po potrebi obrisali. Dodatna filtracija bo uporabljena tudi znotraj vesoljske postaje, da se odstranijo morebitne preostale sledi kontaminantov.

4. Kakšen je namen prihajajočega vesoljskega sprehoda, v katerem bodo sodelovali Nasini astronavti?

Prihajajoči vesoljski sprehod bo vključeval odstranitev pokvarjene elektronske ohišja iz nosilca komunikacijske antene in zamenjavo enega od dvanajstih ležajnih sklopov na pristanišču Solar Alpha Rotary Joint.