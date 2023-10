Starodavni drevesni obroči razkrivajo dokaze o najmočnejši sončni nevihti doslej

Nedavna študija, ki jo je vodil Edouard Bard s Collège de France, je odkrila dokaze o tem, kaj bi lahko bila najmočnejša nevihta s sončnim sevanjem, kar so jih kdaj zaznali. Raziskovalna skupina je analizirala ravni ogljika-14 v zakopanih borovcih in preverila vir z uporabo izotopov berilija-10, najdenih v grenlandskih ledenih jedrih. Ti drevesni obroči nudijo dragocen vpogled v obnašanje Sonca v daljni preteklosti.

Porast ravni ogljika-14, ki so ga odkrili v zakopanih borovcih, kaže na obstoj nevihte sončnega sevanja brez primere. Nevihte s sončnim sevanjem povzročajo sončni izbruhi in izbruhi koronalne mase. Zato intenzivna nevihta sončnega sevanja kaže na pojav najmočnejšega do zdaj dokumentiranega dogodka v vesolju.

Poleg te pomembne ugotovitve so raziskovalci identificirali še en dogodek v svojih podatkih o drevesnih obročih. Ta dogodek, čeprav ni bil tako ekstremen kot 14,300 let stara konica, je trajal približno 100 let od 14,000 do 13,900 let nazaj. Ekipa teoretizira, da ta dogodek predstavlja ekstremni minimum sončne aktivnosti, podoben Maunderjevemu minimumu, ki so ga opazili v 17. stoletju.

Povečanje ravni ogljika-14 v teh obdobjih naj bi bilo posledica manj aktivnega sončnega magnetnega polja, ki omogoča več visokoenergijskih galaktičnih kozmičnih žarkov v sončni sistem. Ko ti kozmični žarki medsebojno delujejo z Zemljino atmosfero, povzročijo podobne reakcije kot sončni kozmični žarki.

Ta študija poudarja pomen uporabe podatkov o drevesnih obročih v povezavi z ledenimi jedri za boljše razumevanje sončne aktivnosti skozi zgodovino. Čeprav so neposredne instrumentalne meritve sončne aktivnosti na voljo šele od 17. stoletja, drevesni obroči in ledena jedra zagotavljajo dragocen vpogled v obnašanje Sonca v daljni preteklosti.

Viri:

– Sporočilo za javnost Univerze v Leedsu

– Študijo je vodil Edouard Bard s Collège de France