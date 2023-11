Nov članek: Krater Acid Lake Kawah Ijen: skrivnostni čudež narave

By

Globoko v srcu vzhodne Jave v Indoneziji se skriva osupljiv prizor, ki kljubuje vsem pričakovanjem. Jezero v kraterju Kawah Ijen, največje kislo jezero na svetu, je dokaz surove moči in lepote narave. Posebna značilnost jezera je visoka koncentracija žveplove in klorovodikove kisline, zaradi česar so njegove vode neprimerne za kopanje.

Od daleč je turkizno modra barva jezera dobro razločna tudi iz vesolja. Ta očarljiv spektakel je pritegnil pozornost znanstvenikov in opazovalcev po vsem svetu. Z nizko stopnjo pH kot 0.5, primerljivo s kislino avtomobilskega akumulatorja, se kratersko jezero Kawah Ijen ponaša z nezemeljsko kakovostjo, ki kljubuje običajnim normam.

Zagonetko še povečuje dejstvo, da jezero oddaja vroče, vnetljive žveplove pline, ki se vžgejo v srhljiv modri plamen, primerno imenovan »modri ogenj«. Ponoči ta eterični pojav osvetljuje pokrajino in ustvarja nadrealistično in očarljivo izkušnjo za tiste, ki imajo srečo, da so mu priča.

Kljub surovemu in na videz negostoljubnemu okolju življenje uspeva v kislih vodah kraterskega jezera Kawah Ijen. Mikrobne skupnosti, predvsem arheje, so se prilagodile temu ekstremnemu habitatu, kar še dodatno poudarja odpornost življenja na našem planetu.

Zaradi izjemnega geološkega, biološkega in kulturnega pomena je bilo kratersko jezero Kawah Ijen razglašeno za Unescov globalni geopark. To razlikovanje poudarja neprimerljivo lepoto jezera in njegov prispevek k našemu razumevanju kompleksnih sistemov naše Zemlje.

Poleg tega ima jezero ključno vlogo pri podpiranju strogega rudarjenja. Na robu jezera aktivni zračnik sprošča elementarno žveplo, ki se uporablja za različne industrijske namene. Ta rudarska operacija ne odraža le človeške iznajdljivosti pri prilagajanju težkim razmeram, temveč zagotavlja tudi dragocen vpogled v iznajdljivost lokalnih skupnosti.

Pogosta vprašanja:

V: Ali lahko ljudje plavajo v kraterskem jezeru Kawah Ijen?

O: Ne, zaradi visokih koncentracij žveplove in klorovodikove kisline je jezero neprimerno za kopanje.

V: Kaj je modri plamen, opažen pri jezeru v kraterju Kawah Ijen?

O: Modri ​​plamen je posledica zgorevanja vročih, vnetljivih žveplovih plinov, ki jih oddaja jezero.

V: Zakaj je kratersko jezero Kawah Ijen pomembno?

O: Kratersko jezero Kawah Ijen je pomembno zaradi svojega edinstvenega geološkega, biološkega in kulturnega pomena. Zagotavlja dragocen vpogled v ekstremna okolja in podpira strogo rudarjenje elementarnega žvepla.