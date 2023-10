Aktivne galaksije z visokim rdečim premikom izzivajo obstoječe razumevanje supermasivnih črnih lukenj

By

V nedavni študiji so astronomi uporabili podatke iz vesoljskega teleskopa James Webb (JWST), da bi raziskali razmerje med supermasivnimi črnimi luknjami (SMBH) in njihovimi gostiteljskimi galaksijami pri visokih rdečih premikih. Ti oddaljeni SMBH iz zgodnjega vesolja zagotavljajo vpogled v nastanek in rast teh kozmičnih zveri.

Eno ključnih vprašanj pri razumevanju MSP je njihov izvor. Astronomi še vedno razpravljajo o tem, ali te črne luknje nastanejo iz ostankov masivnih zvezd z majhno maso ali zaradi kolapsa težjih črnih lukenj z neposrednim kolapsom. Odkritje "prevelikega" SMBH z JWST kaže na možnost težkega izvora semena, vendar so za potrditev tega potrebne nadaljnje populacijske študije.

Druga uganka je tesna korelacija med maso SMBH in zvezdno maso galaksije gostiteljice. To korelacijo opazimo v bližnjih sistemih, vendar je bilo njeno preučevanje pri visokem rdečem premiku zahtevno zaradi svetlosti akrecijskih SMBH v primerjavi z njihovimi gostiteljskimi galaksijami. Vendar pa lahko astronomi z občutljivostjo JWST zdaj preučujejo to razmerje pri visokih rdečih premikih.

Avtorji te študije so iz podatkov JWST sestavili vzorec 23 SMBH z visokim rdečim premikom. Vsak vir je bil izbran na podlagi prisotnosti široke črte Hα, kar kaže na prisotnost naraščajočega SMBH. Rezultati so pokazali, da se razmerje med maso SMBH in maso galaksije pri visokih rdečih premikih bistveno razlikuje od lokalnega razmerja.

Pomembno je, da so črne luknje z velikim rdečim premikom veliko bolj masivne v primerjavi z njihovimi gostiteljskimi galaksijami, kot jih opazimo v lokalnem vesolju. Ta ugotovitev izziva naše trenutno razumevanje koevolucije SMBH in njihovih gostiteljskih galaksij.

Posledice tega razmerja z visokim rdečim premikom so pomembne. Nakazuje, da je pri visokih rdečih premikih več SMBH, kot je bilo prej pričakovano. Študija prav tako poudarja možnost relativno majhnih gostiteljskih galaksij, da gostijo ogromne SMBH, kar lahko vidi JWST.

Ta raziskava ponuja nove vpoglede v nastanek in rast supermasivnih črnih lukenj ter njihov odnos z galaksijami gostiteljicami. Odpira poti za nadaljnje študije za boljše razumevanje izvora teh kozmičnih zveri in njihovega vpliva na razvoj galaksij.

