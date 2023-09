Astronomi odkrili novo metodo za merjenje stopnje širjenja vesolja

Astronomi že dolgo poskušajo razumeti hitrost, s katero se vesolje širi, vendar so naleteli na veliko neskladje v svojih meritvah. Neposredna metoda merjenja stopnje širjenja z opazovanjem, kako se zdi, da se predmeti odmikajo od nas, daje rezultate, ki so približno 9 % višji od vrednosti, pridobljenih s preučevanjem signalov iz zgodnjega vesolja. To neskladje je vzbudilo pomisleke in privedlo do ponovne ocene našega razumevanja vesolja.

Da bi rešili to težavo, znanstveniki iščejo nove načine za natančnejše merjenje stopnje širjenja. Ena možna rešitev vključuje preučevanje "standardnih sveč", kot so supernove tipa Ia, ki imajo znane intrinzične lastnosti. Vendar je bilo opazovanje teh redkih dogodkov na ekstremnih razdaljah izziv.

Na srečo je bil narejen preboj. Dr. Brenda Frye in njena ekipa so nedavno odkrili supernovo tipa Ia, ki se je v gravitacijski leči, ki jo je ustvarila jata galaksij v ospredju, pojavila potrojeno. To edinstveno opazovanje ponuja možnost natančnejšega merjenja stopnje širjenja kot kdaj koli prej.

Supernove tipa Ia so še posebej uporabne za merjenje razdalje zaradi svoje svetlosti in standardnih lastnosti. Z analizo svetlobne krivulje supernove tipa Ia in določanjem njenega rdečega premika lahko astronomi določijo njeno oddaljenost in jo uporabijo za neposredno merjenje stopnje širitve.

Gravitacijska leča, upogibanje svetlobe zaradi prisotnosti mase v ospredju, lahko zagotovi še več dragocenih podatkov. Ko ogromen objekt v ospredju poveča galaksijo v ozadju z lečo, se lahko meritve gravitacijske časovne zakasnitve vseh prehodnih dogodkov v slikah z lečo uporabijo za oceno stopnje širitve.

Odkritje močne gravitacijske leče, ki poveča območje, ki vsebuje oddaljene, masivne galaksije, ki tvorijo zvezde, veliko obeta za razumevanje hitrosti širjenja vesolja. Nadaljnja opazovanja in meritve skozi čas lahko zagotovijo ključne vpoglede v ta temeljni vidik kozmologije.

Vir: Scientific American, Space.com