JWST opazuje mladi eksoplanetarni sistem HR 8799

Vesoljski teleskop James Webb (JWST) je pred kratkim usmeril svoje prodorne infrardeče oči na sistem HR 8799, ki je oddaljen približno 133 svetlobnih let. Ta sistem je zaradi svojih edinstvenih lastnosti vzbudil veliko zanimanje astronomov. Pred 15 leti so znanstveniki z neposrednim slikanjem odkrili štiri eksoplanete, ki krožijo okoli zvezde, zaradi česar so redka najdba. Sistem HR 8799 je prav tako mlad, star le okoli 30 milijonov let, in njegova študija lahko ponudi dragocen vpogled v procese nastajanja planetov.

Instrument MIRI in koronagraf JWST sta bila ključna pri zajemanju visokokontrastnih slik sistema, kar je znanstvenikom omogočilo zbiranje podrobnih informacij. Nedavni članek z naslovom »Slikovno zaznavanje notranjega prašnega pasu in štirih eksoplanetov v sistemu HR 8799 s koronagrafom MIRI JWST« vodilnega avtorja Anthonyja Boccalettija iz LESIA, Observatoire de Paris, Francija, predstavlja rezultate teh opazovanj.

Sistem HR 8799 vključuje štiri masivne eksoplanete, in sicer HR 8799 b, c, d in e, katerih mase segajo od 5.7 do 9.1-krat večje od Jupitrove. Ti eksoplaneti, ki se nahajajo na različnih razdaljah od zvezde, imajo orbite med 45 in 460 leti. Poleg tega imajo radije približno 1.2 polmera Jupitra.

S preučevanjem slik MIRI so raziskovalci pridobili drugačen pogled na sistem HR 8799. Opazovanja so pomagala izboljšati razumevanje planetarne atmosfere in zagotovila dokaze proti možnosti, da so eksoplanete rjave pritlikavke. Poleg tega so meritve JWST razkrile njihove temperature, pri čemer ima planet b nižjo temperaturo od predhodno opaženih, zahvaljujoč izboljšanim zmogljivostim teleskopa.

Instrument MIRI ni le potrdil prisotnosti vode (H2O) in ogljikovega monoksida (CO) v atmosferi eksoplanetov, ampak je potencialno zaznal tudi sledi metana. Takšne ugotovitve dodatno podpirajo klasifikacijo teh objektov kot planete in ne kot rjave pritlikavke.

Med preiskavo sistema HR 8799 je JWST pregledal tudi njegov disk za odpadke. Predvsem sta bila zaznana dva pasova, kar je sprožilo špekulacije o morebitnem petem planetu ali grudi prahu, ki je povzročila notranji rob zunanjega pasu. Vendar pa so slike MIRI razkrile, da je ta struktura dejansko objekt v ozadju, s čimer se konča razprava in zagotovi dragocen vpogled v sestavo sistema.

Opazovanja mladega eksoplanetarnega sistema HR 8799 so pomemben mejnik za instrument MIRI JWST. Zbrani podatki bodo prispevali k napredku našega razumevanja nastanka planetov in značilnosti eksoplanetarnih sistemov.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Zakaj je sistem HR 8799 pomemben za astronome?

Sistem HR 8799 je edinstven zaradi odkrivanja štirih ogromnih eksoplanetov z neposrednim slikanjem. Njegova mladost ponuja dragocen vpogled v nastanek planeta.

2. Katere instrumente je uporabljal JWST za opazovanje sistema HR 8799?

JWST je uporabil svoj instrument MIRI in svoj koronagraf za slikanje z visokim kontrastom, kar je omogočilo podrobna opazovanja eksoplanetarnega sistema.

3. Kako opazovanja JWST potrjujejo, da eksoplanete v sistemu HR 8799 niso rjave pritlikavke?

Slike MIRI JWST so zagotovile dokaze o specifičnih atmosferskih kemikalijah, kot sta voda in ogljikov monoksid, hkrati pa so potencialno zaznale sledi metana, ki jih v rjavih pritlikavkah ni.

4. Kaj so ugotovitve JWST razkrile o disku za ostanke sistema HR 8799?

Opažanja JWST so zaključila, da je notranji rob zunanjega pasu v sistemskem disku ostankov predmet v ozadju, kar rešuje razpravo o njegovi naravi.

5. Kako bo študija sistema HR 8799 prispevala k našemu splošnemu poznavanju eksoplanetarnih sistemov?

Preučevanje sistema HR 8799 bo izboljšalo naše razumevanje procesov nastajanja planetov in zagotovilo vpogled v značilnosti in sestavo mladih eksoplanetarnih sistemov.