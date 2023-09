Nasina Juno je posnela osupljivo sliko Jupitra in vulkanske lune Io

Nasino vesoljsko plovilo Juno, ki kroži okoli Jupitra že več kot sedem let, je nedavno posnelo osupljivo sliko plinastega velikana poleg njegove vulkanske lune Io. Slika je bila posneta 53. julija med Junoinim 31. bližnjim preletom Jupitra.

Slika, ki jo je obdelal državljanski znanstvenik Alain Mirón Velázquez z uporabo neobdelanih podatkov JunoCam, prikazuje kontrast, barvo in ostrino dveh nebesnih teles. Juno je bila v času posnetka slike oddaljena približno 51,770 kilometrov od Ia in 395,000 kilometrov nad vrhovi Jupitrovih oblakov. To označuje najbližje srečanje med Juno in Io doslej, pri čemer so bližnji preleti načrtovani za konec tega leta in leta 2024.

Io, kot najbolj notranja Jupitrova velika luna, doživlja neizmerne gravitacijske sile Jupitra in njegovih sestrskih lun Evropa in Ganimed. To gravitacijsko vlečenje vodi do stalnega raztezanja in stiskanja lune, kar prispeva k njeni visoki vulkanski aktivnosti. Io velja za najbolj vulkansko aktivno telo v celotnem sončnem sistemu, saj na svoji površini gosti na stotine vulkanov in jezer staljene silikatne lave.

Pri prihodnjih bližnjih preletih Ia bodo znanstveniki iz Southwest Research Institute (SwRI) uporabili teleskopa Hubble in James Webb za istočasno opazovanje lune Jovian od daleč. Ta opazovanja bodo zagotovila dragocen vpogled v Iove vulkanske procese in pomagala poglobiti naše razumevanje tega zanimivega nebesnega telesa.

Vir: NASA

Opredelitve:

– Vesoljsko plovilo Juno: vesoljsko plovilo, ki ga je NASA izstrelila leta 2011 z nalogo preučevanja Jupitrove sestave, gravitacijskega polja, magnetnega polja in polarne magnetosfere.

– Io: ena največjih Jupitrovih lun, znana po svoji intenzivni vulkanski dejavnosti in edinstvenih geoloških značilnostih.

– Jupiter: največji planet v našem sončnem sistemu, znan po svojih barvitih nevihtah, vključno z znamenito Veliko rdečo pego.

– Državljanski znanstvenik: posameznik, ki sodeluje pri znanstvenih raziskavah in analizi podatkov, pri čemer pogosto uporablja javno dostopne podatke ali prispeva k raziskovalnim projektom kot nepoklicni znanstvenik.