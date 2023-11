Novo odkritje: Jupitrova presenetljiva barvna paleta

Vesoljski teleskop Hubble je nedavno posnel očarljivo sliko Jupitra, ki prikazuje plinastega velikana v nepričakovani pastelni paleti. Ta barvna sestavljena slika, posneta v ultravijolični svetlobi, ponuja edinstven pogled na Jupitrovo atmosfero in razkriva pomembno značilnost – Veliko rdečo pego, ki je videti modra.

Zanimiva transformacija odtenka Velike rdeče pege v ultravijoličnem spektru je posledica višinskih meglic, ki so prisotne v ogromnem nevihtnem sistemu. Te meglice absorbirajo ultravijolične fotone in preprečujejo njihov odboj nazaj na Zemljo. Znanstveniki pri Nasi, ki uporabljajo podatke iz Hubblovega predloga, ki se osredotoča na Jupitrove supernevihtne sisteme, nameravajo uporabiti to ultravijolično sliko za raziskovanje in kartiranje kompleksnih struktur globokomorskih oblakov v Jupitrovi atmosferi.

Ultravijolična svetloba, za katero so značilne kratke valovne dolžine in visoka energija, razkrije skrite pojave izven dosega človeškega vida. Astronomom omogoča opazovanje svetlobe, ki jo oddajajo vroče mlade zvezde, ki jih običajno zakriva galaktični prah. Poleg tega ultravijolična svetloba razkrije ključne informacije o sestavi, gostoti in temperaturah medzvezdne snovi.

Leta 2020 je vesoljski teleskop Hubble pridobil še en izjemen pogled na Jupiter z uporabo več valovnih dolžin, vključno z ultravijoličnim. Kombinacija bližnjega infrardečega slikanja in ultravijoličnega opazovanja ponuja obsežen in pankromatski vpogled v višine in porazdelitev Jupitrove meglice in delcev. To dodatno izboljša slike v vidni svetlobi, ki jih je posnel Hubble, in prikazuje nenehno spreminjajoče se vzorce oblakov.

Objava te slike sovpada z dvema pomembnima dogodkoma na Jupitrovem nebesnem potovanju. Prvič, Jupiter je 1. in 2. novembra 2023 dosegel perigej, svojo najbližjo točko Zemlji, z razdaljo približno 595 milijonov km (370 milijonov milj) med našim planetom in plinastim velikanom. Kasneje se je 2. in 3. novembra 2023 pojavila opozicija, ki je zaznamovala poravnavo Jupitra, Zemlje in Sonca. Takšna konfiguracija predstavlja idealno priložnost za opazovalce zvezd, da opazujejo Jupiter, ki ga je zvečer zlahka prepoznati kot svetel objekt na vzhodnem nebu. Celo s skromnimi teleskopi ali daljnogledi je mogoče opaziti štiri največje Jupitrove lune, od katerih so tri večje od Zemljine Lune, z znamenitim Ganimedom, ki kraljuje kot največji naravni satelit v našem Osončju.

Doživite osupljiv kozmos, ko Jupiter razkrije svoje prave barve, naslikano mojstrovino na nočnem nebu.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kaj je ultravijolična svetloba?

Ultravijolična svetloba se nanaša na kratke valovne dolžine svetlobe, ki imajo visoko energijo, vendar so zunaj dosega človeškega vida. Lahko razkrije skrite pojave, kot je svetloba, ki jo oddajajo mlade zvezde, in zagotovi dragocene vpoglede v sestavo, gostoto in temperature medzvezdne snovi.

2. Zakaj je velika rdeča pega videti modra na ultravijolični sliki Jupitra?

Velika rdeča pega na Jupitru je na ultravijolični sliki videti modra zaradi prisotnosti višinskih meglic v sistemu neviht. Te meglice absorbirajo ultravijolične fotone in preprečujejo, da bi se odbili nazaj na Zemljo.

3. Kakšen je pomen, da Jupiter doseže perigej in opozicijo?

Jupiter, ki doseže perigej, pomeni njegovo najbližje približevanje Zemlji, kar omogoča izboljšana opazovanja. Do nasprotja pride, ko so Jupiter, Zemlja in Sonce v poravnavi, zaradi česar je idealen čas za opazovanje plinastega velikana tudi z majhnimi teleskopi ali daljnogledi.