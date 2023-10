Planeti, podobni Jupitru, bi lahko bili pogosti okoli zvezd, podobnih Soncu

Nedavna študija kaže, da so Jupitru podobni planeti lahko pogost pojav v medplanetarnem prostoru blizu našega sončnega sistema, zlasti okoli zvezd, podobnih našemu soncu. Če bi bila ta hipoteza potrjena, bi to pomenilo, da arhitektura našega sončnega sistema ni tako redka, kot so verjeli prej.

Prej sta obstajali dve vodilni teoriji o okolju, v katerem je nastal naš sončni sistem. Ena od teorij je predlagala, da je bližnja eksplozija supernove povzročila okolje, bogato s kovinami, kar je našemu mlademu sončnemu sistemu prispevalo težke kovine. Druga teorija je predlagala, da je naše sonce nastalo iz molekularnega oblaka plina in prahu v okolju z nizko gostoto.

Vendar pa odkritje Jupitru podobnih plinastih velikanov med drugimi soncu podobnimi zvezdami v bližnjem vesolju zagotavlja novo podporo slednji teoriji. Raffaele Gratton, glavni avtor študije, pojasnjuje, da bi lahko obsežnejše študije v prihodnosti dodatno razjasnile izvor našega sončnega sistema.

Da bi prišli do teh zaključkov, so Gratton in njegovi kolegi analizirali podatke iz β Pic Moving Group (BPMG), bližnje kopice zvezd. Okoli 30 od teh zvezd, ki so 0.8-krat masivnejše od sonca, bo verjetno gostilo planete, podobne Jupitru, v stabilnih orbitah. Ta ugotovitev je presenetljiva, saj so te zvezde stare le 20 milijonov let, kar je veliko mlajše od našega sonca.

Preučevanje teh planetov je zahtevno, ker krožijo okoli svojih zvezd na velikih razdaljah, pri čemer potrebujejo desetletja, da opravijo eno orbito. Da bi odkrili te planete, morajo teleskopi več desetletij zbirati podatke za opazovanje tranzita, ki se zgodi, ko planet prečka svojo zvezdo.

Čeprav še vedno obstajajo težave pri odkrivanju določenih vrst planetov zunaj našega osončja, študija poudarja napredek pri prepoznavanju ogromnih planetov, podobnih Jupitru. Raziskava, objavljena v reviji Nature Communications, meče novo luč na nastanek planetarnih sistemov okoli soncu podobnih zvezd.

