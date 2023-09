Zmagovalci nagrade Astronomski fotograf leta prikazujejo čudeže vesolja

By

Razglašeni so zmagovalci letnega natečaja za astronomskega fotografa leta, ki ga gosti Kraljevi observatorij Greenwich. Letošnji izbor fotografij ponuja dih jemajoč pogled na prostranost in lepoto našega vesolja. Te slike zajemajo osupljive vidike vesolja, od živahnih meglic do osupljivih pogledov na nebesna telesa.

Ena od izjemnih slik, ki je zmagala v kategoriji Mladi, je meglica Bežeči piščanec, znana tudi kot IC2944. Ta fotografija, polna barv in posuta z zvezdami, očara gledalce s svojim živahnim prikazom.

Še en vrhunec je meglica Rozeta (NGC 2337), zelo hvaljena slika, posneta s teleskopom v mestu Changzhou na Kitajskem. Ta meglica, ki je oddaljena približno 5,000 svetlobnih let, ima premer impresivnih 130 svetlobnih let.

Luna je v središču pozornosti tudi na več zmagovalnih slikah. Ena zelo pohvaljena fotografija zajema prehod Lune na nočnem nebu in prikazuje njene spreminjajoče se barve od temno rjasto rdeče do svetleče belkasto-rumene. Na drugi sliki je Mars, ki kuka izza Lune, kar ustvarja osupljiv kontrast med rdečim planetom in Zemljinim satelitom.

Plejade, znane tudi kot Sedem sester, živahno sijejo na drugouvrščeni fotografiji. To vidno kopico svetlih, modrih zvezd, ki se nahaja v ozvezdju Bik, je mogoče videti s prostim očesom z Zemlje.

Tekmovanje se ne osredotoča le na nebesna telesa. Vključuje tudi kategorije, kot sta Skyscapes in People & Space. Zmagovalna slika v kategoriji Skyscapes zajema velike sprite, ki segajo proti zasneženim himalajskim goram. Sprite so spektakularne električne razelektritve, ki se pojavijo visoko nad nevihtnimi oblaki.

Zmagovalci v kategoriji Planeti, kometi in asteroidi prikazujejo osupljive poglede na Venero in Jupiter. Zmagovalna slika v kategoriji Naše sonce prikazuje ogromen sončni izbruh na površini Sonca, drugouvrščena slika pa prikazuje Sonce obrnjeno na polarne koordinate, kar ustvarja edinstven ognjen videz.

V kategoriji Naša luna zmagovalna slika zajema zadnjo polno luno leta 2022 z lunino korono, ki jo povzroča uklon mesečine v Zemljini atmosferi. Drugouvrščena slika prikazuje Platonov krater, vidno značilnost na Lunini površini.

Te zmagovalne fotografije ponujajo vpogled v veličino in zapletenost našega vesolja. Spominjajo nas na prostranstva, ki nas obdajajo, in vzbujajo strahospoštovanje in čudenje nad skrivnostmi vesolja.

