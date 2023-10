Teleskop James Webb odkrije osupljive curke na Jupitru

By

Teleskop James Webb je ponovno presenetil znanstvenike s svojim najnovejšim odkritjem – osupljivimi slikami Jupitra, ki prikazujejo neverjetno hitre curke, ki drvijo čez ekvator plinastega velikana. S hitrostjo, ki presega 320 mph (515 kmph) in obsega razdaljo več kot 3,000 milj (4,800 kilometrov), ti curki ponujajo dragocen vpogled v dinamične procese, ki se dogajajo na Jupitru.

Vodilni avtor študije, Ricardo Hueso, je izrazil začudenje nad dih jemajočo hitrostjo teh curkov. Leta spremljanja Jupitrovih oblakov in vetrov raziskovalcev niso pripravila na obseg in intenzivnost teh ugotovitev. Ti vetrovi so tako močni, da bi lahko, če bi se pojavili na Zemlji, hitro opustošili cela mesta.

Ta nedavna odkritja, objavljena v cenjeni reviji Nature Astronomy, kažejo, da se lahko curki na Jupitru po moči kosajo z orkani kategorije 5 na našem planetu. To zagotavlja ključno razumevanje turbulentne narave Jupitrovega ozračja.

Raziskovalci predvidevajo, da bodo kristalno jasne slike, ki jih je posnel teleskop James Webb, poglobile naše razumevanje nastajanja oblakov in vremenskih vzorcev na Jupitru. Z analizo podatkov iz določenih časovnih žigov in informacij, povezanih s časom, povezanih z opazovanji, lahko znanstveniki pridobijo vpogled v hitro nastajanje teh nevihtnih oblakov.

Jupiter je znan po številnih oblakih, meglicah in močnem vetru. Znanstveniki predvidevajo, da bodo ti hitri vetrovi v naslednjih dveh do štirih letih doživeli znatne spremembe, kar bo dodatno povečalo kompleksnost atmosfere plinastega velikana.

Na splošno najnovejša odkritja teleskopa Jamesa Webba osvetljujejo izjemno dinamiko in sile v Jupitrovi atmosferi. To novo odkrito znanje nas približa razkritju skrivnosti tega očarljivega plinastega velikana.

Viri:

– revija Nature Astronomy