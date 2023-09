Razumevanje vpliva zvezde na opazovanje eksoplanetov: vpogled v TRAPPIST-1 b

Nedavna študija, ki so jo izvedli astronomi z uporabo podatkov vesoljskega teleskopa James Webb (JWST), je osvetlila vpliv zvezde na opazovanje eksoplanetov. V središču študije je bil TRAPPIST-1 b, najbližji planet svoji zvezdi v sončnem sistemu TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 je zvezda, ki se nahaja 40 svetlobnih let od Zemlje in jo obdaja sedem eksoplanetov velikosti Zemlje.

Opazovanja so pokazala, da TRAPPIST-1 b morda nima atmosfere ali pa lahko njegova atmosfera vsebuje težke molekule, kot je ogljikov dioksid, zaradi česar je težko zaznati. Vendar pa je študija poudarila tudi pomemben vpliv same zvezde na opazovanja. Ekipa je poudarila, da je razumevanje vpliva zvezde ključnega pomena za prihodnja opazovanja planetov v bivalnem območju, kot so TRAPPIST-1 d, e in f.

Zvezdna aktivnost in kontaminacija sta bila opredeljena kot ključna dejavnika pri določanju narave eksoplaneta. Zvezdna kontaminacija se nanaša na učinke lastnih lastnosti zvezde, kot so pege in fakule, na meritve atmosfere eksoplaneta. Raziskovalci so našli prepričljive dokaze o kontaminaciji zvezd v TRAPPIST-1 b in drugih planetih v sistemu. Dejavnost zvezde lahko ustvari zavajajoče signale, ki lahko vodijo do napačnih interpretacij atmosfere eksoplaneta.

Študija poudarja pomen upoštevanja zvezdne kontaminacije pri načrtovanju prihodnjih opazovanj vseh eksoplanetarnih sistemov, zlasti tistih, osredotočenih okoli rdečih pritlikavih zvezd, kot je TRAPPIST-1. Te zvezde lahko kažejo visoko stopnjo aktivnosti, vključno s pegami in pogostimi izbruhi. Raziskovalci so opazili tudi izziv modeliranja nepredvidljivih dogodkov, kot so zvezdni izbruhi, ki lahko vplivajo na meritve svetlobe, ki jo blokira planet.

Čeprav TRAPPIST-1 b morda nima pomembne atmosfere, ostaja zanimiv kandidat za nadaljnje študije. Sistem TRAPPIST-1 kot celota ponuja upanje za iskanje potencialno bivalnih okolij zunaj našega sončnega sistema. Nadaljnje raziskave in opazovanja bodo še naprej razkrivala skrivnosti tega fascinantnega eksoplanetarnega sistema.

Viri:

– The Astrophysical Journal Letters

– Trottierjev inštitut za raziskovanje eksoplanetov na Univerzi v Montrealu