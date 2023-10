NASA-jev vesoljski teleskop James Webb razkriva nov reaktivni tok na Jupitrovem ekvatorju

Vesoljski teleskop James Webb (JWST) ni le zagotovil osupljivih slik našega vesolja, ampak nam je dal tudi nove vpoglede v naš sončni sistem. Poleg zajemanja dih jemajočih slik naših planetarnih sosedov je JWST nedavno odkril hiter curek na Jupitru, planetu, za katerega smo mislili, da ga dobro poznamo.

Slike, ki jih je posnel JWST lani, prikazujejo reaktivni tok na Jupitru, ki je širok več kot 3,000 milj in potuje s hitrostjo približno 320 mph. To novo odkritje je presenetilo raziskovalce in poudarilo dejstvo, da se je treba še veliko naučiti o Jupitrovih oblakih in vetrovih.

Prisotnost tega curka, ki leži nad Jupitrovim ekvatorjem, bi lahko zagotovila dragocene informacije o turbulentnem ozračju planeta. Z analizo slik in sledenjem značilnostim hitre rotacije planeta znanstveniki upajo, da bodo pridobili jasnejše razumevanje zapletenih vremenskih vzorcev tega plinastega velikana.

Opazovanja Jupitrove atmosfere JWST bodo primerjali s podatki vesoljskega teleskopa Hubble, da bi pridobili celovitejše razumevanje vremenskih sistemov planeta. Ta primerjava bo znanstvenikom pomagala ugotoviti, kako se hitrosti vetra spreminjajo z nadmorsko višino, in ustvariti striženje vetra, ki so gradienti hitrosti vetra na kratkih razdaljah.

S preučevanjem curka curka in drugih neviht v regiji raziskovalci verjamejo, da lahko ustvarijo osnovo za prihodnja opazovanja in potencialno napovejo, kako se bo curek curka spreminjal v prihodnjih letih.

To odkritje poudarja moč JWST, da ne le raziskuje oddaljene dele našega vesolja, ampak tudi razkrije nova čudesa v naši lastni kozmični soseščini.

Viri:

– NASA/JPL-Caltech je NASA/JPL-Caltech odkril prvi dokaz ogljika na Jupitrovi ledeni luni Evropi – objavljeno na Space.com 1. oktobra 22

– Nasin vesoljski teleskop James Webb razkriva visokohitrostni reaktivni tok v ekvatorialnem območju Jupitra ESA/STScI – objavljeno na SciTechDaily 21. oktobra 2022