Odkrivanje Jupitra: teleskop James Webb razkriva osupljive slike plinastega velikana

NASA-jev vesoljski teleskop James Webb še naprej preseneča znanstvenike s svojimi odkritji in tokrat zagotavlja osupljive slike Jupitrove atmosfere. Z uporabo svoje izjemne vizije je teleskop Webb razkril še nikoli videne lastnosti, ki so presenetile znanstveno skupnost.

Eno prelomnih odkritij teleskopa James Webb je zajemanje slik, ki prikazujejo hiter curek, ki na Jupitrovem ekvatorju meri več kot 4800 kilometrov v širino. Te slike ponujajo znanstvenikom nov vpogled v podnebje in dinamiko plinastega velikana. Ricardo Hueso z Univerze Baskije v Bilbau v Španiji je izrazil presenečenje in izjavil: "Kar smo vedno videli kot zamegljene meglice v Jupitrovi atmosferi, se zdaj zdijo kot jasne značilnosti, ki jih lahko spremljamo skupaj s hitro rotacijo planeta."

Teleskop Webb je s svojimi instrumenti NIRCam posnel slike Jupitra vsakih 10 ur v celotnem Jupitrovem dnevu julija 2022. Te slike, posnete v štirih različnih filtrih, ki lahko zaznajo majhne spremembe v značilnostih na različnih nadmorskih višinah, so raziskovalcem omogočile preučevanje Jupitrove atmosfere v večjo podrobnost. Poleg tega se je teleskop dotaknil višjih plasti atmosfere, ki se nahajajo 25-50 kilometrov nad vrhovi oblakov planeta. Hitrost opazovanega curka je bila izmerjena na približno 515 kilometrov na uro, hitrejša od orkana kategorije 5 na Zemlji.

Vesoljski teleskop James Webb, največji in najmočnejši vesoljski teleskop, ki je bil kdajkoli izdelan, je del Nasinih velikih observatorijev. Njegov glavni namen je zajemanje in fokusiranje svetlobe, kar znanstvenikom omogoča, da pokukajo dlje v preteklost kot kadar koli prej. Teleskop Webb, postavljen na točko L2 Lagrange, 1.5 milijona kilometrov stran od Zemlje, zagotavlja edinstveno izhodišče za preučevanje nebesnih objektov in pojavov.

Te osupljive slike Jupitra, ki jih je posnel teleskop James Webb, so v kombinaciji z zmožnostjo teleskopa, da vidi v infrardeči svetlobi, in njegovim sodelovanjem z vesoljskim teleskopom Hubble, omogočile znanstvenikom, da so prvič zaznali in sledili Jupitrovemu curku. Ta odkritja ponujajo globlje razumevanje atmosferske dinamike plinastega velikana in prispevajo k našemu širšemu poznavanju vesolja.

Viri:

– NASA: vesoljski teleskop James Webb: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html