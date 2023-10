Odkrivanje hitrega reaktivnega toka v Jupitrovi atmosferi: opazovanja vesoljskega teleskopa James Webb

Vesoljski teleskop James Webb (JWST), ki ga upravlja NASA, je naredil prelomno odkritje v Jupitrovi atmosferi. JWST je z uporabo svoje bližnje infrardeče kamere (NIRCam) posnel slike, ki so razkrile prej neznan pojav: hitri reaktivni tok, ki se razteza več kot 3,000 milj v širino nad primarnimi plastmi oblakov blizu Jupitrovega ekvatorja. Ta ugotovitev zagotavlja dragocen vpogled v dinamiko Jupitrovega turbulentnega ozračja in prikazuje izjemne zmožnosti teleskopa Webb pri preučevanju takšnih atmosferskih značilnosti.

JWST je opazoval Jupiter v okviru programa Early Release Science, s poudarkom na zajemanju slik v intervalih po 10 ur, kar ustreza enemu Jupitrovemu dnevu. Z uporabo različnih filtrov je teleskop lahko identificiral variacije v majhnih atmosferskih značilnostih na različnih višinah v Jupitrovi atmosferi.

Za razliko od prejšnjih misij, ki so preučevale predvsem nižje in globlje plasti Jupitrove atmosfere, JWST izstopa s tem, da se poglablja v skoraj infrardeči spekter. To mu omogoča preučevanje višjih plasti Jupitrove atmosfere, približno 15-30 milj nad oblaki planeta. Na teh skoraj infrardečih slikah meglice na višji ravni, ki so običajno videti kot nejasna zamegljenost, zdaj razkrivajo natančnejše podrobnosti, zlasti okoli ekvatorialnega območja.

Novo ugotovljen curek na Jupitru drvi z neverjetno hitrostjo približno 320 milj na uro, kar je dvakrat več od trajne hitrosti vetra kot orkan kategorije 5 na Zemlji. Ta hitri reaktivni tok, ki se nahaja približno 25 milj nad Jupitrovimi oblačnimi plastmi v spodnji stratosferi, je zanimiv predmet preučevanja.

Da bi bolje razumeli spreminjanje hitrosti vetra z nadmorsko višino in prisotnost strižnega vetra, je raziskovalna skupina primerjala vzorce vetra, ki jih je opazoval JWST na višjih nadmorskih višinah, s tistimi, ki jih je zaznal vesoljski teleskop Hubble v globljih plasteh Jupitrove atmosfere. Ta primerjava jim je omogočila spremljanje razvoja neviht in pridobitev vpogleda v tridimenzionalno strukturo nevihtnih oblakov.

S kombinacijo izjemne ločljivosti in široke pokritosti valovne dolžine JWST s ključnimi opazovanji Hubblovega vesoljskega teleskopa je raziskovalni skupini uspelo identificirati in slediti majhnim značilnostim oblaka, ki so služili kot indikatorji za hitri curek. Ta opazovanja so zagotovila tudi dragocen kontekst za razumevanje ekvatorialne atmosfere Jupitra in konvektivnih neviht, ki se pojavljajo neodvisno od curka.

Za nadaljnje raziskovanje značilnosti curka namerava raziskovalna skupina izvesti dodatna opazovanja z uporabo vesoljskega teleskopa James Webb. Namen te tekoče študije je raziskati, ali se hitrost in višina curka skozi čas spreminjata.

Vir: Vesoljski teleskop James Webb opazuje visokohitrostni reaktivni tok na Jupitru. (NASA)