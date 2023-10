Na novo odkrit element, najden po kozmičnem trčenju

Nedavna študija z uporabo NASA-jevega vesoljskega teleskopa James Webb (JWST) je razkrila prisotnost telura, zelo redkega elementa na Zemlji, po trku med dvema gostima zvezdnima trupeljema, ki sta oddaljena približno milijardo svetlobnih let. To prelomno odkritje ponuja dragocen vpogled v proces ustvarjanja elementov v vesolju.

Študija, ki jo vodi Andrew Levan z univerze Radboud na Nizozemskem, dokazuje pomen JWST pri zapolnjevanju vrzeli v našem razumevanju izvora kemičnih elementov. Levan navaja, da je raziskovanje teh manjkajočih kosov postalo mogoče zaradi naprednih zmogljivosti teleskopa Webb.

Znanstveniki verjamejo, da so bile nevtronske zvezde, ki jih je opazoval JWST, nekoč običajne masivne zvezde, ki so obstajale v galaksiji pred združitvijo. Ko je ena od teh zvezd dosegla konec svoje življenjske dobe in eksplodirala kot supernova, je bila izvržena iz svoje galaksije in odpotovala 120,000 svetlobnih let stran. Druga zvezda je sledila zgledu, vendar sta telesi ostali gravitacijsko povezani tudi potem, ko sta bili izgnani iz domače galaksije.

Kombinacija dveh nevtronskih zvezd v eno celoto se je zgodila stotine milijonov let pozneje, ta izjemen dogodek pa se je zgodil 7. marca letos. Kozmično zlitje, znano kot kilonova, je povzročilo izbruh žarkov gama (GRB), ki so ga opazovali rekordnih 200 sekund. Odkrivanje telurja v odpadkih, ki obdajajo združitev, so omogočila opazovanja JWST, skupaj s prizadevanji vesoljskega observatorija Fermi in observatorija Neil Gehrels Swift.

To novo astronomsko odkritje krepi naše razumevanje nastanka težkih elementov in odpira vznemirljive možnosti za prihodnja odkritja. Kot je dejal Ben Gompertz, profesor na Univerzi v Birminghamu v Združenem kraljestvu, je vesoljski teleskop James Webb že presegel pričakovanja in ima potencial, da odkrije še težje elemente, kar bo revolucioniralo naše znanje o vesolju.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je vesoljski teleskop James Webb?

O: Vesoljski teleskop James Webb je močan vesoljski observatorij, ki ga upravlja NASA.

V: Zakaj velja, da je telur redek na Zemlji?

O: Telur je na Zemlji redek, ker ga najdemo predvsem v povezavi z zlatom, bakrom in drugimi minerali.

V: Kaj je kilonova?

O: Kilonova je astronomski dogodek, ki se zgodi, ko trčita dve nevtronski zvezdi, kar povzroči sprostitev ogromne količine energije in nastanek težkih elementov.

