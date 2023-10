Teleskop James Webb odkril nanokristale kremena na oddaljenem eksoplanetu

Vesoljski teleskop James Webb, ki je ključno orodje za raziskovanje vesolja s strani Nase, je naredil izjemno odkritje v visokogorskih oblakih eksoplaneta WASP-17 b, ki se nahaja približno 1300 svetlobnih let od Zemlje. Prvič so bili delci silicijevega dioksida (SiO2), natančneje kremenčevi nanokristali, odkriti v atmosferi eksoplaneta. To prelomno opazovanje osvetljuje sestavo in značilnosti oddaljenih nebesnih teles.

WASP-17 b je vročemu Jupitru podoben eksoplanet z maso, ki je približno sedemkrat večja od Jupitra. Njegovo ozračje je v glavnem sestavljeno iz vodika in helija, podobno kot pri Jupitru. Srednji infrardeči instrument (MIRI) teleskopa James Webb je imel ključno vlogo pri zajemanju slik eksoplaneta in omogočanju te prelomne raziskave. Analiza MIRI je razkrila prisotnost ogljikovega dioksida, vodne pare in, kar je izjemno, značilen absorpcijski podpis kristalov čistega kremena.

Kristal kremena, sestavljen iz silicijevega dioksida, je skupna sestavina vseh kamnitih nebesnih teles v sončnem sistemu. Vendar pa je to prvič, da so kremenčeve nanokristale opazili v atmosferi eksoplaneta. Kristali imajo koničasto heksagonalno strukturo prizme, pri čemer vsak kristal meri 10 nanometrov.

Medtem ko so raziskovalci sprva pričakovali, da bodo našli magnezijeve silikate, to odkritje razkriva zgodnje faze tvorbe silikatnih zrn na WASP-17 b. Pričakuje se, da se bodo ta silikatna zrna razvijala naprej in potencialno tvorila večja silikatna zrna, ki jih najdemo na hladnejših eksoplanetih in rjavih pritlikavkah.

To izjemno opazovanje s teleskopom James Webb odpira nove poti za preučevanje sestave in oblikovanja planetov in nebesnih teles v našem vesolju. Znanstveniki predvidevajo, da bo nadaljnja analiza oddaljenih eksoplanetov zagotovila dragocene vpoglede v razvoj planetarnih sistemov in poglobila naše razumevanje zgodovine vesolja.

