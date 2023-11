Astronomi pozivajo JWST, naj razišče skrivnosti galaktičnega središča

Astronomi so že dolgo očarani nad skrivnostnimi spiralnimi rokavi naše lastne galaksije Rimske ceste. Te kolosalne strukture, okrašene z nešteto zvezdami, so spodbudile vprašanja o procesih, ki poganjajo razvoj galaksij v opazovanem vesolju. Da bi se poglobili v skrivnosti galaktične evolucije, več kot 100 astronomov iz več kot 80 institucij po vsem svetu zagovarja vesoljski teleskop Jamesa Webba (JWST) za izvedbo celovite raziskave najbolj notranjih predelov Rimske ceste.

Srce Rimske ceste, znano kot Galaktično središče (GC), ostaja predmet velike fascinacije in nerešenih ugank. Znanstvenike še posebej zanima vloga Strelca A*, supermasivne črne luknje, ki prebiva v središču naše galaksije, v njenih evolucijskih procesih. Razmišljajo tudi, zakaj je nastajanje zvezd v hladnih, temnih molekularnih oblakih Mlečne ceste v GC počasnejše od pričakovanega. Poleg tega pojav osrednjih zvezdnih kopic še naprej bega raziskovalce.

JWST predstavlja rešitev za izzive, ki jih predstavlja preučevanje Galaktičnega središča. S svojo izjemno ločljivostjo in infrardečimi zmogljivostmi lahko teleskop učinkovito opazuje skozi gosto populacijo zvezd in zastirajoče oblake prahu, ki ovirajo zemeljska opazovanja. Z uporabo bližnje infrardeče kamere (NIRCam) in specializiranih filtrov, ki ločujejo spektre infrardeče svetlobe, lahko JWST predre tančice prahu in razkrije skrite skrivnosti GC.

Poleg tega zmožnost JWST za opazovanje daljših valovnih dolžin infrardeče svetlobe omogoča preučevanje galaksij v zgodnjem vesolju, kjer raztezanje svetlobnih valov, ki ga povzroča širjenje vesolja, poveča valovno dolžino. To opazovanje je znano kot rdeči premik ali Dopplerjev učinek. Infrardeča svetloba z daljšimi valovnimi dolžinami in nižjo energijo je človeškemu očesu nevidna, vendar jo JWST zazna.

Vendar en sam teleskop ne more zajeti celotnega Galaktičnega središča. Tako predlog poudarja sodelovanje med različnimi teleskopi, vključno z velikim milimetrskim nizom Atacama (ALMA), vesoljskim teleskopom Hubble, rimskim vesoljskim teleskopom, izjemno velikim teleskopom Evropskega vesoljskega observatorija in japonskim astrometričnim satelitom JASMINE, v podporo ugotovitvam JWST .

Predlagana večdobna raziskava, načrtovana v intervalih enega, petih in desetih let, je namenjena dekodiranju skrivnosti črne luknje Mlečne ceste, Sgr A*, in njenega vpliva na razvoj galaksije. S spremljanjem hitrosti nastajanja zvezd astronomi upajo, da bodo dobili vpogled v zgodovino rasti Sgr A* in celotno nastajanje zvezd v galaktičnem središču. Poleg tega želi raziskava izboljšati meritve funkcije začetne mase (IMF), ki določa relativno število velikih in majhnih zvezd, oblikovanih v populaciji.

Medtem ko je JWST zelo iskan teleskop s strani astronomov po vsem svetu, njegov omejen razpoložljiv čas predstavlja izziv. Z obsežno stopnjo prevelikega števila naročnin je zagotavljanje časa opazovanja na JWST zelo konkurenčno. Kljub temu je potencialno znanje in razumevanje, pridobljeno z raziskovanjem skrivnosti Galaktičnega središča, vredno truda.

Pogosta vprašanja:

V: Zakaj je galaktično središče težko opazovati?

O: Galaktično središče je gosto poseljeno z zvezdami, zaradi česar manjši teleskopi težko razlikujejo posamezne zvezde. Poleg tega veliki oblaki prahu zakrivajo pogled na galaktično središče z Zemlje.

V: Kako lahko JWST premaga te izzive?

O: Velika velikost JWST mu zagotavlja odlično ločljivost, kar mu omogoča učinkovito ločevanje zvezd med seboj. Poleg tega mu njegove infrardeče zmogljivosti omogočajo, da vidi skozi prah, kar ni mogoče z drugimi teleskopi.

V: Kateri drugi teleskopi bodo podpirali JWST pri preučevanju Galaktičnega središča?

O: Vesoljski teleskop ALMA in Hubble bosta skupaj s prihodnjimi teleskopi, kot so rimski vesoljski teleskop, izjemno velik teleskop Evropskega vesoljskega observatorija in japonski astrometrični satelit JASMINE, sodelovala pri dopolnjevanju ugotovitev JWST.

V: Katere vidike Galaktičnega središča bomo proučevali v predlagani raziskavi?

O: Namen raziskave je raziskati vlogo črne luknje Sgr A* v evoluciji Rimske ceste. Prav tako poskuša razumeti sorazmerno počasno nastajanje zvezd v galaktičnem središču in nastanek osrednjih zvezdnih kopic.

V: Kaj je funkcija začetne mase (IMF)?

O: IMF določa relativno številčnost velikih in majhnih zvezd, ki nastanejo v populaciji zvezd. Zagotavlja ključne informacije o proizvodnji svetlobe populacij zvezd, zlasti v galaksijah, ki so preveč oddaljene za opazovanje posameznih zvezd.