Valižanska pevka Bonnie Tyler, znana po svoji uspešnici »Total Eclipse of the Heart«, se je povezala z McVitie's Jaffa Cakes, da bi osvetlila očarljiv pojav luninega mrka. Ikonični oglas za "popolni mrk" iz leta 1999 je bil oživljen, tokrat s Tylerjem, ki vodi novo generacijo gledalcev skozi čarobno izkušnjo.

V prvotnem oglasu učiteljica uporablja torto Jaffa, da svojemu razredu razloži različne faze lune. Zdaj, z Bonnie Tyler na krovu, oglas ponuja nov pogled na to izobraževalno potovanje. Z vključitvijo svoje povezave z zadevami, povezanimi z mrki, Tyler upa, da bo poglobila razumevanje nočnega neba za ljudi po vsej Veliki Britaniji.

Medtem ko je misija poučevanja javnosti o znanosti, ki stoji za luninim pojavom, hvalevredna, se postavlja vprašanje: ali so Jaffa Cakes res razvrščeni kot piškoti ali torte? Ta nenehna razprava že leta bega potrošnike.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je lunin mrk?

O: Lunin mrk se zgodi, ko se Zemlja znajde med Sonce in Luno, zaradi česar je Luna skrita v Zemljini senci.

V: Kako oglas uporablja povezavo Bonnie Tyler z zadevami, povezanimi z mrkom?

O: V oglasu je Tylerjeva razpravljala o znanosti, ki stoji za luninimi mrki, pri čemer je izkoristila svojo slavo in povezavo s filmom »Total Eclipse of the Heart«, da bi pritegnila gledalce.

V: Ali je razvrstitev Jaffa Cakes med piškote ali torte pomembna?

O: Razvrstitev je bila točka spora in radovednosti za potrošnike, kar je vodilo v nenehne razprave o naravi Jaffa Cakes.

V: Kje si lahko ogledam nov oglas?

O: Nov oglas z Bonnie Tyler in kampanjo za lunin mrk Jaffa Cakes si lahko ogledate na [McVitiejevi uradni spletni strani](https://www.mcvities.co.uk/).