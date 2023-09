Nasin OSIRIS-REx uspešno dostavi vzorec asteroida v Zemljino orbito

By

Nasino vesoljsko plovilo OSIRIS-REx je zaključilo sedemletno misijo pridobivanja vzorca z asteroida in uspešno dostavilo svoj tovor v Zemljino orbito. Kapsula je pristala na poligonu za testiranje in usposabljanje v Utahu, potem ko je prepotovala približno 3.86 milijarde milj. Namen te misije, prve te vrste za Združene države, je zagotoviti dragocen vpogled v nastanek našega sončnega sistema.

Misija OSIRIS-REx se je začela leta 2016, ko je bilo vesoljsko plovilo razporejeno za zbiranje materiala z asteroida Bennu. Potem ko so leta 2018 dosegli Bennu, so leta 2020 izvlekli vzorec, dolgo potovanje nazaj na Zemljo pa se je začelo leta 2021. Neokrnjeni material, zbran s površine asteroida, bo znanstvenikom dal okno brez primere v zgodnje faze nastajanja sončnega sistema, ki se je zgodilo pred približno 4.5 milijarde let.

Michael Daly, vodilni znanstvenik na laserskem višinomeru OSIRIS-REx (OLA) z univerze York, je izrazil navdušenje nad uspehom misije. Poudaril je izzive, s katerimi se je ekipa soočala v letih do tega trenutka, in poudaril njihovo pričakovanje, da bodo zagotovili uspešen vzorec za nadaljnje preiskave v laboratorijih.

Kapsula z vzorci, ki je nosila vzorce tovora, je bila poslana v Zemljino orbito z razdalje približno 68,000 milj. Nasina navigacijska ekipa je imela ključno vlogo pri zagotavljanju varnega pristanka kapsule, saj je nenehno izpopolnjevala projekcije poti, da bi zmanjšala negotovost. Njihovo strokovno znanje in izkušnje pri načrtovanju poti in njihova predanost uspehu misije sta bila ključna.

Uspešna dostava vzorca asteroida pomeni pomemben mejnik za Naso in ponuja znanstvenikom neverjetno priložnost, da razvozlajo skrivnosti zgodnje zgodovine našega sončnega sistema. Ta dosežek predstavlja novo fazo v raziskovanju vesolja in postavlja temelje za nadaljnja odkritja in napredek v našem razumevanju vesolja.

