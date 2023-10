Ben Lamm želi obuditi izumrla bitja

Ben Lamm, soustanovitelj Colossal Biosciences, si je zastavil cilj, da bo v naslednjih petih letih obudil izumrle vrste. Lamm in njegova ekipa v sodelovanju z genetikom s Harvarda Georgeom Churchom svoja prizadevanja usmerjajo v izumrtje bitij, kot so volnati mamut, tasmanski tiger in ptica dodo.

Postopek oživljanja izumrle živali vključuje urejanje DNK njenega najbližjega živečega sorodnika, da se ujema z genomom izumrle živali. Za volnatega mamuta to pomeni uporabo DNK azijskega slona, ​​s katerim so mamuti tesno povezani. Z namenskim urejanjem slonjega genoma ekipa upa, da bo ustvarila zarodek, ki bo lahko donošen v živi nadomestni materi, kar bo povzročilo rojstvo prve izumrle živali.

Končni cilj je izpustiti te izumrle živali v njihove naravne habitate, s čimer bi prispevali k obnovi ekosistemov in potencialno ublažili podnebne spremembe. Ključne vrste, kot je volnati mamut, pomembno vplivajo na svoje okolje in njihova ponovna naselitev ima lahko pozitivne učinke na njihove ekosisteme.

Čeprav je zamisel o oživitvi izumrlih živali kontroverzna, mnogi znanstveniki menijo, da bi to lahko imelo velike koristi, kot je obnova ekosistemov in upočasnitev podnebnih sprememb. Ponovna naselitev volkov v nacionalni park Yellowstone je na primer povzročila pomembne spremembe pokrajine in pozitivno vplivala na erozijo tal.

Vendar pa obstajajo etični vidiki, ki jih je treba upoštevati. Ljudje so v zgodovini izkoriščali in lovili mamute, tudi tisoče let po njihovem izumrtju. Nekateri trdijo, da so glede na nujnost podnebne krize lahko upravičeni tudi ambiciozni projekti z nizko verjetnostjo uspeha.

Opredelitve:

– Izumrlo: Postopek vračanja izumrle vrste v življenje z genskim inženiringom in naprednimi tehnologijami.

– Genom: celoten nabor genov ali genetskega materiala, prisotnega v celici ali organizmu.

– Ključna vrsta: vrsta, ki ima nesorazmeren vpliv na svoje okolje in ima ključno vlogo pri ohranjanju strukture in delovanja ekosistema.

– Ekosistem: skupnost živih organizmov skupaj z njihovim fizičnim okoljem, ki delujejo kot sistem.

– Vstajenje: vrniti v življenje ali oživiti nekaj, kar je mrtvo ali izumrlo.