Indija uspešno izstrelila vesoljsko plovilo Aditya-L1 za preučevanje Sonca

By

2. septembra je Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO) izstrelila vesoljsko plovilo Aditya-L1, s čimer je označila prvo misijo indijskega sončnega observatorija. Vesoljsko plovilo je začelo svoje 110-dnevno potovanje do Lagrangeove točke-1 sistema Sonce-Zemlja po uspešnem manevru vstavljanja trans-Lagrangeove točke. Ta manever je potisnil plovilo iz Zemljine orbite na tirnico proti točki L1 Sonce-Zemlja.

Lagrangeove točke, kot jih definira NASA, so položaji v vesolju, kjer gravitacijske sile sistema dveh teles, kot sta Sonce in Zemlja, ustvarjajo izboljšana območja privlačnosti in odbijanja. Te točke lahko vesoljska plovila uporabijo kot "parkirna mesta", da ostanejo v fiksnem položaju z minimalno porabo goriva.

Vesoljsko plovilo Aditya-L1 bo postavljeno v halo orbito okoli L1, ki je približno 1.5 milijona km od Zemlje, kar predstavlja le 1% razdalje Zemlja-Sonce. Ta strateški položaj bo zagotovil nemoteno opazovanje Sonca, kar bo indijskim znanstvenikom omogočilo, da pridobijo nove vpoglede v središče našega sončnega sistema.

ISRO-jevi uspešni prenosi tirnic proti drugim nebesnim telesom ali lokacijam v vesolju so pokazali njihovo strokovnost pri raziskovanju vesolja. Ta misija sledi prejšnjim uspešnim odpravam ISRO na sonce in luno.

Vesoljsko plovilo Aditya-L1 bo vsaj naslednjih pet let preučevalo različne vidike Sonca iz svoje orbite okoli L1. Ta namenska raziskava bo prispevala k našemu razumevanju Sonca in njegovega vpliva na Zemljo. Misija predstavlja pomemben mejnik za indijska prizadevanja za raziskovanje vesolja in odpira vrata za nadaljnji znanstveni napredek.

Na splošno sta uspešna izstrelitev in prenos poti vesoljskega plovila Aditya-L1 pomemben dosežek za indijsko vesoljsko agencijo ISRO. Ta misija bo indijskim znanstvenikom omogočila zbiranje dragocenih podatkov o Soncu in poglobitev našega razumevanja središča našega sončnega sistema.

Viri:

– Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO)

– Nacionalna uprava za letalstvo in vesolje (NASA)