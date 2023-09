Oblikovanje za prihodnost v vesolju: ustvarjanje bivalnih okolij zunaj Zemlje

V prizadevanju za vzpostavitev kolonij na Luni in sčasoma na Marsu si arhitekti in oblikovalci prizadevajo ustvariti bivalna okolja, ki zagotavljajo udobje in lajšajo domotožje za astronavte, ki se odpravljajo na dolgotrajna vesoljska potovanja. Valentina Sumini, arhitektka in inženirka, je bila v ospredju tega nastajajočega področja, znanega kot vesoljska arhitektura.

Suminijeva raziskava v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo in Naso vključuje intervjuje z astronavti, da bi razumeli njihove izkušnje in oblikovali vesoljske habitate, ki ustrezajo njihovim potrebam. Astronavti pogosto občutijo domotožje in so ločeni od Zemlje, zato si Sumini prizadeva ustvariti notranjost, ki je ugodna za človeško bivanje. To vključuje vključevanje elementov narave in ustvarjanje poglobljenih okolij, ki simulirajo slike in zvoke Zemlje.

Za boj proti stresu in domotožju so Suminijeve ekipe oblikovale pod, ki posreduje podatke v realnem času iz zavetišča za divje živali in astronavtom nudi virtualno izkušnjo, da so obkroženi z naravo. Pri svojih načrtih za življenje zunaj Zemlje črpa navdih iz življenja na Zemlji, pri čemer uporablja algoritme, ki temeljijo na rasti korenin in posnemajo rojenje čebel. Sumini je razvil tudi prostoročni eksoskelet, ki ga je navdihnil rep morskega konjička, ki povečuje mobilnost in spretnost astronavtov, ki delajo v mikrogravitaciji.

Suminijeve raziskovalne skupine preizkušajo svoje zasnove v ekstremnih okoljih, ki so podobni razmeram na Luni in Marsu, kot sta pobočja havajskega vulkana in polarni led Svalbarda. Umetna inteligenca, roboti in 3D tiskalniki bodo igrali ključno vlogo pri gradnji stavb in rastlinjakov na teh nezemeljskih površinah, kar bo zagotovilo preživetje prihodnjih prebivalcev.

Čeprav ne obstaja »Planet B«, Sumini verjame, da lahko raziskovanje vesolja zagotovi dragocene vpoglede in tehnološki napredek, ki ga je mogoče uporabiti v življenju na Zemlji. Pot do vzpostavljanja skupnosti na drugih planetih je raziskovalno prizadevanje, ki premika meje človeških zmožnosti in lahko nekega dne pripelje do živih skupnosti na Marsu.

