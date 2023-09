Presenetljiva in omejena ponudba helija

Povzetek: Helija, vsestranskega in edinstvenega elementa, na Zemlji postaja vse manj. Čeprav je drugi najpogostejši element v vesolju, je njegova redkost na našem planetu posledica njegove lahkotnosti, zaradi katere pobegne v vesolje. Helij se primarno pridobiva kot stranski produkt pri pridobivanju zemeljskega plina. Zaradi svoje sposobnosti, da ostane izjemno hladen, je neprecenljiv za različne aplikacije, kot sta hlajenje naprav za magnetno resonanco in napajanje vesoljskih raket. Povpraševanje po heliju je veliko, saj prihaja iz industrij, kot so NASA, farmacevtska industrija in Ministrstvo za obrambo. Zvezna rezerva helija v ZDA, odgovorna za dobavo 40 % svetovnega helija, se sooča z negotova prihodnost, saj bi ga lahko kmalu prodali zasebni industriji. Druge države s pomembnimi viri helija so Katar, Tanzanija in Alžirija. Ocene se razlikujejo glede preostale zaloge helija, pri čemer se napovedi gibljejo od samo 10 let do celo 200 let. Potencialni vpliv na panoge bi lahko bil precejšen, k temu pa bi prispevala nestanovitna narava cen helija.

Helij, element, ki ga imajo otroci radi zaradi visokega glasovnega učinka, ima številne presenetljive lastnosti in uporabe. Kljub njegovi razširjenosti v vesolju pa je helija na Zemlji vse manj. To pomanjkanje se pripisuje njegovi zmožnosti, da zaradi svoje lahkosti pobegne iz Zemljinega ozračja, zaradi česar je edini neobnovljiv vir. Proizvodnja helija poteka z naravnim razpadom radioaktivnega urana in torija, procesom, ki traja milijarde let.

Trenutno se večina helija zbira iz podzemnih žepov zemeljskega plina kot stranski produkt procesa pridobivanja zemeljskega plina. Vendar zaradi svoje lahkosti morebitni pobegli helij sčasoma odplava na rob našega ozračja in ga odpihnejo sončni vetrovi. Zvezna rezerva helija v ZDA, ki dobavlja 40 % svetovne količine helija, se sooča z negotovo prihodnostjo, saj bi ga lahko kmalu prodali zasebni industriji.

Edinstvene lastnosti helija, zlasti njegova sposobnost, da ostane izjemno hladen z najnižjo temperaturo vrelišča med vsemi elementi, naredijo helij nepogrešljiv za različne aplikacije. Uporablja se za hlajenje superprevodnih magnetov v napravah MRI in kot vir goriva za vesoljske rakete. Veliki hadronski trkalnik v Švici na primer za delovanje potrebuje 120 metričnih ton helija na teden.

Povpraševanje po heliju je v panogah veliko. NASA in SpaceX se zanašata na helij za rakete na tekoče gorivo, medtem ko sta od njega močno odvisna tudi farmacevtska industrija in ministrstvo za obrambo. Omejena ponudba in negotova prihodnost helija predstavljata velike izzive za te industrije.

Ocene glede preostale zaloge helija se razlikujejo, napovedi pa segajo od samo 10 let do celo 200 let. Nekateri strokovnjaki poudarjajo potrebo po večjih prizadevanjih za recikliranje helija, da bi podaljšali njegovo življenjsko dobo. Morebitne posledice za industrije so globoke, če upoštevamo nestanovitnost cen helija.

Skratka, pomanjkanje helija na Zemlji in njegova bistvena vloga v različnih panogah poudarjata nujnost odgovorne uporabe in prizadevanj za recikliranje. Zaradi negotovosti v zvezi z zveznimi rezervami helija in omejenimi viri helija v drugih državah je za raziskovalce in oblikovalce politik ključnega pomena, da obravnavajo prihodnjo ponudbo in povpraševanje po tem neprecenljivem elementu.

Opredelitve:

– Helij: kemični element z atomsko številko 2, znan po svoji lahkosti, nizkem vrelišču in različnih uporabah v panogah, kot sta raziskovanje vesolja in medicinsko slikanje.

– MRI: slikanje z magnetno resonanco, tehnika medicinskega slikanja, ki uporablja močna magnetna polja in radijske valove za ustvarjanje podrobnih slik notranjih struktur telesa.

– Zvezna rezerva helija: ustanovljena v ZDA v dvajsetih letih 1920. stoletja za oskrbo s helijem za balone, je odgovorna za pomemben del svetovne zaloge helija.

