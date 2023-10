Napredek v tehnologiji Chaotic Microcomb revolucionira naključno generiranje bitov

Napredna nanofotonska tehnologija je utrla pot revolucionarnemu razvoju na področju optičnih frekvenčnih glavnikov. Optični frekvenčni glavniki, ki sta jih sprva priznala Nobelova nagrajenca Theodor W. Hänsch in John L. Hall, so ključni pri sodobnih fizikalnih raziskavah in različnih aplikacijah. Med različnimi dinamičnimi stanji optičnih frekvenčnih glavnikov izstopa kaotični glavnik zaradi svoje visoke nelinearnosti.

Pred kratkim se je skupina raziskovalcev, ki jo vodi prof. Jiagui Wu na Southwest University (SWU) na Kitajskem, poglobila v to fascinantno kraljestvo kaotičnih mikroglavnikov. Kaotični mikroglavci so mikroresonatorji, ki ustvarjajo množico kaotičnih kanalov, pri čemer vsak zob glavnika služi kot vir entropije za generiranje fizičnih naključnih bitov (PRB). Potencial teh mikroglavnikov pri premagovanju omejitev časovne in frekvenčne prezasedenosti je vodil do predloga nove vrste lidarja.

Študija z naslovom Masivna in vzporedna 10 Tbit/s fizična naključna bitna generacija s kaotičnim mikroglavcem je bila objavljena v reviji Frontiers of Optoelectronics. Raziskovalci so uporabili kompakten in razširljiv mikroresonator Si3N4 za ustvarjanje mikroglavnikov v velikosti čipov. Z uporabo multiplekserja z delitvijo valovnih dolžin so lahko hkrati proizvedli na stotine kaotičnih zob glavnika, ki so vsi skupaj delovali kot entropijski viri za generiranje ogromnih količin naključnih števil.

Ustvarjena naključnost je bila testirana in potrjena s statističnim testiranjem NIST. Rezultati so pokazali potencial te tehnologije, ki ponuja rešitve čipov z zmožnostjo generiranja petabitov na sekundo (Pbits/s) fizičnih naključnih bitov. Predvsem ta preboj obeta znatno izboljšanje hitrosti in učinkovitosti generiranja naključnih števil.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj so optični frekvenčni glavniki?

O: Optični frekvenčni glavniki so orodja, ki se uporabljajo v sodobnih fizikalnih raziskavah in aplikacijah. Prva sta jih priznala Nobelova nagrajenca Theodor W. Hänsch in John L. Hall za njihovo temeljno delo na tem področju.

V: Kaj je kaotičen glavnik?

O: V kaotičnem glavniku vsak zob glavnika kaže kaotično dinamično nihanje, zaradi česar je primeren za fizično naključno generiranje bitov.

V: Kako se kaotični mikroglavci uporabljajo pri naključnem generiranju bitov?

O: Kaotični mikroglavci so sestavljeni iz več sto kaotičnih kanalov, pri čemer vsak zob glavnika deluje kot entropijski vir za fizično naključno generiranje bitov.

V: Kako hitro lahko doseže naključno generiranje bitov s kaotičnimi mikroglavci?

O: Kaotični mikroglavci imajo potencial za doseganje hitrosti petabitov na sekundo (Pbits/s) pri naključnem ustvarjanju bitov.

V: Kakšen je pomen te raziskave?

O: Raziskava dokazuje izvedljivost mikroglavk v velikosti čipa za generiranje ogromnih količin fizičnih naključnih bitov, ki ponujajo potencialne rešitve z nizkimi stroški in visokim paralelizmom.