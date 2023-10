Iskanje moči in lahkotnosti: Znanstveniki ustvarjajo supermaterial s kombinacijo DNK in stekla

Znanstveniki so dosegli preboj v znanosti o materialih z združitvijo moči DNK s čistostjo stekla, rezultat česar je supermaterial, ki je petkrat lažji in štirikrat močnejši od jekla. Ta novi material, ki so ga ustvarili raziskovalci z Univerze v Connecticutu, Univerze Columbia in Nacionalnega laboratorija Brookhaven, zaradi svoje gostote hvalijo kot "najmočnejši znani" material.

Izziv iskanja materiala, ki ima hkrati moč in lahkotnost, je bil vedno težak. Vendar pa je ta skupina raziskovalcev pokazala, da se ti dve lastnosti med seboj ne izključujeta. Po navdihu oklepa Iron Mana so znanstveniki poskušali ustvariti material, ki je dovolj lahek za letenje, a tudi dovolj močan, da prenese sovražnikove napade.

Skrivnost tega supermateriala je v izkoriščanju inherentne trdnosti stekla. Čeprav je steklo v svoji običajni obliki lahko krhko, lahko prenese ogromne pritiske, ko je v najčistejšem in brezhibnem stanju. Z uporabo steklenih delcev nano velikosti, ki so lažji od večine kovin in keramike, postanejo strukture iz tega neokrnjenega stekla močne in lahke.

Za oblikovanje steklenih delcev v 3D okvir so se raziskovalci obrnili na DNK kot ogrodje. Ustvarili so samosestavljivo DNK ogrodje, ki deluje kot okostje, na katerega je nanesen stekleni premaz. To občutljivo ravnovesje med ogrodjem DNK in stekleno prevleko ima za posledico material, ki je trden, a lahek in dosega moč in gostoto brez primere.

Medtem ko je potrebnih več raziskav, preden se lahko uporabi ta tehnologija, raziskovalci že načrtujejo ustvarjanje še močnejših materialov z vključitvijo karbidne keramike ali spreminjanjem strukture DNK. Možnosti za to tehnologijo so ogromne in lahko vodi celo do razvoja neprebojnih jopičev, podobnih obleki Iron Mana.

Ugotovitve te študije so bile objavljene v reviji Cell Reports Physical Science.

