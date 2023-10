Avstralske trsne krastače: kanibalistični paglavci pospešijo evolucijo

By

Trsne krastače v Avstraliji se soočajo z resno grožnjo lastne vrste – kanibalističnih paglavcev. Ti paglavci pogosto pojedo izvaljene mladiče, zaradi česar se hitreje razvijajo. Vendar ima ta pospešena rast svojo ceno.

Trsne krastače so v Avstralijo naselili leta 1935 za zatiranje trsnih hroščev. Namesto tega so krastače postale invazivna vrsta, ki se množi brez nadzora in predstavlja grožnjo ekosistemu. Strupenost teh krastač ogroža tudi domorodne mesojede vrečarje.

Medtem ko odrasle trsne krastače merijo približno 25 cm (10 palcev) v dolžino, so njihovi paglavci tisti, ki se vedejo ljudožersko in uživajo svoje vrste. To vedenje ni nenavadno pri vrstah žab in krastač, običajno se pojavi, ko je virov malo. Vendar pa se avstralske trsne krastače precej pogosto obnašajo.

V poskusu, ki ga je izvedla biologinja invazivnih vrst Jayna DeVore in njeni sodelavci, so ugotovili, da je pri avstralskih paglavcih 2.6-krat večja verjetnost, da bodo kanibalizirali izvaljene mladiče v primerjavi z neavstralskimi paglavci. Drug poskus je pokazal, da so avstralske paglavce 30-krat bolj privlačili izvaljeni mladiči kot druge paglavce.

Izvaljeni mladiči v Avstraliji se razvijajo hitreje kot njihovi primerki drugod. Medtem ko ta pospešen razvoj poveča njihove možnosti za preživetje, jih pusti manj razvite kot neavstralske trsne krastače v fazi paglavca in zrelosti.

Ti izvaljeni mladiči so se razvili tako, da pospešijo svoj razvoj, ko zaznajo prisotnost drugih paglavcev, kar kaže na tekmovalnost in potencialni kanibalizem. Ta evolucijska prilagoditev jim omogoča, da skrajšajo trajanje njihove ranljive stopnje.

Kanibalizem med trsnimi krastačami bi lahko razumeli kot obliko nadzora populacije, saj odpravlja tekmovanje za omejene vire v ribniku. Prav tako dokazuje izjemno hitrost, s katero lahko poteka evolucija. Avstralske trsne krastače so se od njihovega prihoda na celino bistveno razvile.

Ta raziskava prispeva k našemu razumevanju kompleksne dinamike invazivnih vrst in vpliva, ki ga lahko imajo na domače ekosisteme. Študija je bila objavljena v PNAS in poudarja stalno evolucijsko oboroževalno tekmo med fazo kanibalskega paglavca ter fazo ranljivega jajčeca in izvalitve v napadenih habitatih.

