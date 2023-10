Intuitive Machines napoveduje ciljno izstrelitveno okno za lunarno misijo IM-1

Podjetje za raziskovanje vesolja Intuitive Machines s sedežem v Houstonu je razkrilo, da je njegova lunarna misija IM-1 v sodelovanju s SpaceX predvidena za vzlet v večdnevnem izstrelitvenem oknu, ki se odpre 12. januarja 2024. Misija IM-1 bo zaznamovala prvi poskus podjetja pristanka na Luni in je sestavni del NASA-ine pobude Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Steve Altemus, soustanovitelj, predsednik in glavni izvršni direktor podjetja Intuitive Machines, je izrazil navdušenje in optimizem glede prihajajoče predstavitve. Priznal je, da je pri pionirskem raziskovanju Lune pričakovati izzive in prilagoditve urnika, in poudaril pomen pridobitve potrebnih dovoljenj za letenje.

Namen pobude CLPS je vzpostaviti osnovo za človeške misije in trajnostno človeško prisotnost na lunarni površini. Tovor, ki ga pošiljajo Intuitive Machines kot del tega programa, bo prispeval k znanstvenemu in tehnološkemu napredku pri raziskovanju Lune.

V primeru neugodnih vremenskih ali izstrelitvenih pogojev bodo rezervne možnosti določene ob upoštevanju dejavnikov, kot je lunino okno zatemnitve.

Intuitive Machines je vodilno vesoljsko podjetje s poudarkom na raziskovanju vesolja. S svojimi štirimi poslovnimi enotami – Lunar Access Services, Orbital Services, Lunar Data Services ter Space Products and Infrastructure – podjetje zagotavlja vrsto izdelkov in storitev za podporo robotskih in človeških vesoljskih misij na destinacije, kot sta Luna in Mars.

Za več informacij o Intuitive Machines in njihovem poslanstvu obiščite intuitivemachines.com.

