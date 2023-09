Nov projekt, ki vrača čarobnost opazovanja nočnega neba

V svetu astronomije je bila razprava med uporabo velikih, zapletenih teleskopov v primerjavi s prenosnimi in preprostimi daljnogledi vedno tema razprav. Medtem ko imajo teleskopi svoje mesto, mnogi astronomi ugotavljajo, da daljnogledi ponujajo resničen in poglobljen pogled na nočno nebo. Ne samo, da je daljnogled bolj prenosljiv, ampak tudi ponuja edinstven in privlačen način za raziskovanje in spoznavanje neba.

Analog Sky, projekt Roberta Asumendija, je pred kratkim napovedal vznemirljiv komplet naredi sam, imenovan Magic. Namen tega projekta je vrniti čarobnost opazovanja neba tako, da uporabnikom omogoči izdelavo lastnih astronomskih daljnogledov v obliki škatle. Komplet združuje najboljše lastnosti daljnogledov in teleskopov ter zagotavlja nov in inovativen način raziskovanja nočnega neba.

Building Magic je preprost postopek, ki se mu lahko lotite na tri različne načine. Uporabniki lahko 3D natisnejo večino delov (razen optike) na podlagi predloženih specifikacij, naročijo dele pri predlaganih dobaviteljih ali uporabijo hibridni pristop in združijo obe metodi. Končni rezultat je kompakten in lahek binokularni teleskop s pravokotnim gledalcem, podoben namiznim gledalcem Project Moonwatch, ki so jih uporabljali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Magic ni samo enostaven za uporabo, ampak ima tudi več aplikacij. Uporablja se lahko za zemeljsko opazovanje, opazovanje ptic in celo v skupni rabi med več opazovalci. Razmik okularja z dioptrijo je mogoče hitro prilagoditi, kar omogoča nemoten prenos pogleda z ene osebe na drugo. Poleg tega je Magic zasnovan tako, da je kompakten in lahek, zaradi česar je idealen za hitre seje na verandi ali za otroke, ki jih nosijo sami.

Komplet Magic je mogoče nadgraditi s filtri in vključuje 4-milivatni laserski kazalec za namerjanje ter zložljivo 1x iskalo kot rezervo. Skupni stroški za izdelavo Magic se gibljejo od nekaj več kot 300 USD, če so deli 3D-natisnjeni, do približno 500 USD, če se uporabi priporočeno stojalo. Glede na to, da visokokakovosten astronomski daljnogled lahko stane tudi do tisoč dolarjev, je cena izdelave Magica razmeroma dostopna.

Analog Sky's Magic ponuja družinam priložnost, da sodelujejo pri skupnem projektu in se ponovno povežejo s preprostostjo in lepoto nočnega neba. V dobi, v kateri prevladuje zaslonski čas, Magic ponuja osvežujoč in poglobljen način, da skupaj uživate v čudesih vesolja.

Viri:

– Analogno nebo (Robert Asumendi, Universe Today)