Mednarodno sodelovanje odkriva izvor največjega potresa, ki so ga kdajkoli zabeležili

Globalna skupina znanstvenikov, ki jo vodi Univerza v Oxfordu, je razkrila izsledke prelomnega sodelovanja pri ugotavljanju vzroka največjega potresnega dogodka, kar so jih kdaj zabeležili na Marsu. Študija, ki je vključevala prispevke različnih vesoljskih agencij po vsem svetu, zaključuje, da potresa ni povzročil trk meteorita, temveč ogromne tektonske sile v Marsovi skorji.

Potresni dogodek, znan kot S1222a, je zabeležil magnitudo 4.7 in povzročil vibracije po vsem planetu najmanj šest ur. Sprva so znanstveniki verjeli, da je dogodek lahko povzročil trk meteorita zaradi podobnosti v seizmičnem signalu s prejšnjimi udarci. Začeli so mednarodno iskanje svežega kraterja, v katerem so sodelovale misije Evropske vesoljske agencije, Kitajske nacionalne vesoljske agencije, Indijske organizacije za vesoljske raziskave in vesoljske agencije Združenih arabskih emiratov.

Po mesecih preiskave je ekipa potrdila, da niso našli nobenega svežega kraterja. Namesto tega so seizmični dogodek pripisali sproščanju ogromnih tektonskih sil v notranjosti Marsa. Študija, objavljena v reviji Geophysical Research Letters, nakazuje, da je Mars bolj potresno aktiven, kot se je prej mislilo.

Dr. Benjamin Fernando, vodilni raziskovalec z Univerze v Oxfordu, je izjavil, da čeprav Mars trenutno nima aktivne tektonike plošč, je dogodek verjetno povzročilo sproščanje napetosti v Marsovi skorji. Te napetosti so se kopičile v milijardah let, ko se različni deli planeta ohlajajo in krčijo z različnimi stopnjami.

Ugotovitve te študije zagotavljajo dragocen vpogled v geološko dejavnost Marsa, kar bi lahko pomagalo določiti primerne lokacije za prihodnje človeške habitate na rdečem planetu. Sodelovanje med mednarodnimi misijami je precedens za prihodnja skupna prizadevanja pri raziskovanju globokega vesolja.

Raziskava ekipe je tudi poudarila pomen vzdrževanja raznolike palete znanstvenih instrumentov na Marsu za zbiranje ključnih podatkov. Znanstveniki iz Evropske vesoljske agencije, Kitajske in Združenih arabskih emiratov so izrazili svoje navdušenje nad sodelovanjem v študiji in svojo zavezanost k nadaljnjemu poznavanju Marsa.

To sodelovanje brez primere ima pomembne posledice za prihodnje misije, saj namerava ekipa uporabiti svoje ugotovitve za prihajajoče lunarne misije in raziskovanje Saturnove lune Titan.

Vir: Univerza v Oxfordu

Navedba: »Tektonski izvor največjega potresa, ki ga je opazil InSight,« Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619