Pridružite se lunarnim praznovanjem: mednarodni dogodek opazovanja lunine noči

NASA vsako leto organizira izjemen dogodek, ki zbere ljudi z vsega sveta, da opazujejo Luno – virtualno. Mednarodna noč opazovanja Lune je letno javno praznovanje, katerega namen je združiti navdušence nad Luno, promovirati znanost in raziskovanje Lune ter počastiti naše kulturne in osebne povezave z nebesnim spremljevalcem Zemlje.

Lepota tega dogodka je v njegovi dostopnosti. Ne glede na vašo lokacijo se lahko udeležite luninih praznovanj. Imate možnost, da se udeležite ali gostite virtualne ali osebne dogodke ali preprosto opazujete Luno iz udobja svojega doma. Globalna lunarna skupnost se združuje prek različnih platform, kot je Facebook stran dogodka, kanali družbenih medijev, ki uporabljajo #ObserveTheMoon, in mednarodna skupina Observe the Moon Night Flickr.

NASA je začrtala več ciljev za ta dogodek. Prvič, služi kot praznovanje, ki združuje ljudi z vsega sveta, ki jim je skupna strast do Lune. Prav tako želi povečati ozaveščenost o Nasinih lunarnih programih, zaradi česar sta znanost in raziskovanje lune bolj dostopna javnosti. Poleg tega International Observe the Moon Night omogoča posameznikom, da raziskujejo kraljestvo Lune in vesoljske znanosti, pri čemer uporabljajo Zemljino Luno kot izhodišče za svoje potovanje odkrivanja.

Dogodek spodbuja izmenjavo zgodb, slik, umetniških del in še več, ki jih navdihuje Luna, ter spodbuja ustvarjalno povezavo z našo nebesno sosedo. S sprožanjem zanimanja za opazovanje Lune International Observe the Moon Night širi svoj vpliv na širše nebo in svet okoli nas ter tako navdihuje nenehno raziskovanje.

Torej označite svoje koledarje! Letošnji mednarodni dogodek Observe the Moon Night lahko spremljate prek televizijskega prenosa NASA. Prisluhnite 7. oktobra 23 ob 00 EDT / 21 UTC in se pridružite svetovni lunarni skupnosti na očarljivem potovanju odkrivanja in spoštovanja Lune.

Viri:

- NASA-ina misija Lunar Reconnaissance Orbiter, oddelek za raziskovanje sončnega sistema v NASA-jevem centru za vesoljske polete Goddard ter druge NASA-ine in astronomske organizacije.