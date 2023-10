Vpogled v napredek in uporabo 2D materialov

Ta članek izpostavlja nedavni pregled, ki sta ga opravila Roman Engel-Herbert, direktor Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), in Joao Marcelo J. Lopes, višji znanstvenik pri PDI, na področju dvodimenzionalnih slojevitih materialov ( 2DLM). Njihov pregled z naslovom »Nedavni napredek v 2D teoriji materialov, sintezi, lastnostih in aplikacijah« je objavljen v ACS Nano. Avtorji zagotavljajo dragocen vpogled v trenutne trende in prihodnje obete glede sinteze in lastnosti teh materialov.

Pregled črpa navdih iz 9. letne delavnice Graphene and Beyond, ki je potekala leta 2022. Vključuje tudi nedavno delo PDI o rasti visokokakovostnih magnetnih heterostruktur z uporabo epitaksialnih metod. V pregledu je zajet širok razpon tem, vključno s teorijo, sintezo in obdelavo, lastnostmi materialov, integracijo materialov, študijo naprav in zvitimi 2D heterostrukturami.

Nekatere temeljne teme, obravnavane v pregledu, vključujejo modeliranje napak in interkalantov, s poudarkom na poteh oblikovanja in strateških funkcionalnostih. Poudarjena je tudi vloga strojnega učenja pri sintezi in zaznavanju. Pregled poudarja pomemben razvoj pri sintezi, obdelavi in ​​karakterizaciji različnih 2D materialov. Poleg tega raziskuje optične in fononske lastnosti teh materialov, nadzorovane z nehomogenostjo materiala, večdimenzionalnim slikanjem, biosenzorjem in analizo strojnega učenja.

Predstavljen je koncept mešanih dimenzionalnih heterostruktur, ki uporabljajo 2D gradnike za logične in pomnilniške naprave naslednje generacije. Avtorji se prav tako poglabljajo v pomen homojunkcij zasukanega kota v kvantnem transportu in zagotavljajo prihodnje perspektive za področje 2DLM.

Med avtorji, ki sodelujejo pri pregledu, so strokovnjaki iz različnih ameriških inštitutov in mednarodnih ustanov, kot je Univerza v Innsbrucku. To sodelovanje zagotavlja celovit in globalen pogled na napredek in uporabo 2D materialov.

Na splošno pregled Engel-Herberta in Lopesa zagotavlja celovit pregled trenutnega stanja na tem področju in predstavlja vznemirljive obete za prihodnost 2D materialov.

