Sestava Marsa razkriva namige o zgodnjem sončnem sistemu

Nova odkritja o Marsovi sestavi osvetljujejo zgodnji obstoj in položaj planeta v sončnem sistemu. Nedavne ugotovitve NASA-ine pristajalne misije InSight so izpodbijale prejšnje domneve o sestavi Marsa, zlasti glede njegovega jedra.

Za razliko od Zemlje, ki ima jedro pretežno iz tekočega železa, opažanja InSighta kažejo, da ima Mars manjše jedro s plastjo tekočih silikatov, ki ga obdaja. Podatki kažejo, da je ta plast debela približno 150 kilometrov in obdaja kamnito skorjo planeta. Te ugotovitve so znanstvenike spodbudile, da ponovno razmislijo o svojem razumevanju nastanka planetov.

Raziskovalec Dongyang Huang iz ETH Zürich pojasnjuje, da je prvo opazovanje sestave Marsovega jedra, ki je vsebovalo presenetljivo visok delež lažjih elementov, v nasprotju z obstoječimi teorijami o planetarnem razvoju. Vendar pa je nadaljnja analiza pripeljala do nove hipoteze: Mars ima manjše, gostejše jedro s tekočim središčem, ki vsebuje približno 9-14 % lažjih elementov. Ta edinstvena kompozicija izpodbija prejšnje predpostavke in ponuja mamljive namige o zgodnjem izvoru Marsa.

Razlike v gostoti, ugotovljene na podlagi seizmičnih podatkov, ki jih je zbral InSightov seizmograf, ponujajo dragocen vpogled v notranjost planeta. Medtem ko raziskovalci na Zemlji uporabljajo seizmografe za merjenje tresljajev tal in sklepanje o gostoti in kemični sestavi planeta, preučevanje Marsa predstavlja različne izzive. InSightov seizmograf, prvi te vrste, nameščen na Marsu, je znanstvenikom omogočil zbiranje ključnih podatkov o vibracijskih vzorcih in sestavi planeta.

Te nedavne ugotovitve kažejo, da je Mars morda nastal prej kot Zemlja v zgodovini sončnega sistema, verjetno v času, ko je bilo Sonce obdano z meglenim oblakom delcev. Posebna sestava Marsovega jedra ponuja zanimiv vpogled v preteklost planeta in odpira zanimiva vprašanja o razmerah, ki so prevladovale med njegovim nastankom.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kakšna je sestava Marsovega jedra?

Po nedavnih opazovanjih NASA-ine pristajalne misije InSight je jedro Marsa manjše, kot se je prej verjelo, in vsebuje plast tekočih silikatov, ki obdaja jedro iz tekočega železa.

2. Kako so raziskovalci proučevali sestavo Marsa?

Raziskovalci so uporabili InSightov seizmograf za merjenje vzorcev nihanja in sklepanje o gostoti in kemični sestavi planeta. To je zagotovilo dragocene podatke o Marsovem jedru in njegovi posebni sestavi.

3. Kako se Marsova sestava razlikuje od Zemlje?

Medtem ko ima Zemlja pretežno tekoče železovo jedro, je Marsovo jedro manjše velikosti in poleg tekočega železa vključuje tudi plast tekočih silikatov.

4. Kaj kažejo ugotovitve o nastanku Marsa?

Večji delež lahkih elementov v Marsovem jedru nakazuje, da je planet nastal prej v sončnem sistemu kot Zemlja. To nakazuje, da se je Mars morda razvil, ko je bilo Sonce še obdano z meglenim oblakom delcev.