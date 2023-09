Živeti kot analogni astronavt na Antarktiki

Novembra 2022 se je Tara Sweeney odpravila na raziskovalno odpravo na ledenik Thwaites na zahodni Antarktiki. Medtem ko je bil njen glavni cilj preučevanje geologije ledenika in taljenja ledu, si Sweeney ni mogla kaj, da se ne bi spomnila, kako bi se lahko počutila kot vesoljska raziskovalka. Kot nekdanja častnica letalskih sil in sedanja doktorska študentka lunarne geologije je čutila podobnost med odpravami na Antarktiko in vesoljskimi misijami.

Vesoljski znanstveniki že leta preučujejo izkušnje ljudi, ki živijo v ekstremnih okoljih, kot je Antarktika, da bi bolje razumeli izzive in razmere, s katerimi se astronavti lahko soočajo na drugih planetih. Te polarne odprave služijo kot dragocen analog za raziskovanje vesolja, saj ponujajo vpogled v fiziološke in psihološke vidike dolgotrajnih misij.

Med njenim 16-dnevnim bivanjem na ledeniku Thwaites so Sweeney in njena ekipa živeli v šotorih in kljubovali težkim vremenskim razmeram. Soočali so se z nevihtami in snežnimi nevihtami in dneve preživeli ujeti v svojih šotorih. Sweeney se je celo znašla ujeta v beli barvi in ​​je to izkušnjo primerjala z žogico za namizni tenis. Kljub izzivom je čutila osredotočenost in navdušenje, ki ju še ni doživela na svoji domači celini.

Udeležba na konferenci analognih astronavtov 2023 maja je Sweeneyju ponudila edinstveno priložnost za nadaljnje raziskovanje izkušenj analognih astronavtov. Na konferenci so se zbrali posamezniki, ki simulirajo dolgoročna vesoljska potovanja na Zemlji. Dogodek, ki je potekal v Biosphere 2, samozadostnem habitatu v puščavi Arizone, je bil namenjen razumevanju možnosti preživetja ustvarjanja bivalnih okolij na sovražnih planetih.

Sweeneyjino potovanje na ledenik Thwaites in njeno sodelovanje na analogni astronavtski konferenci poudarjata povezavo med polarnimi raziskovanji in vesoljskimi misijami. Te izkušnje nudijo dragocen vpogled v fizične in duševne izzive, s katerimi bi se astronavti lahko srečali na prihodnjih misijah na Luno, Mars in drugod.

