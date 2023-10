Astronomi priča prvemu infrardečemu polarnemu siju na Uranu, ki osvetljuje bizarna magnetna polja

Astronomi so prišli do prelomnega odkritja, saj so prvič opazili infrardeči sij na planetu Uran. Ta vznemirljivi razvoj ponuja dragocen vpogled v nenavadna magnetna polja, ki obstajajo na oddaljenih ledenih velikanih v našem sončnem sistemu.

Aurore, splošno znane kot severni in južni sij, običajno povzročijo sončni vetrovi, ki trčijo z visoko nabitimi delci v Zemljinem ozračju. Ta trk ionizira delce, zaradi česar oddajajo svetlobo in ustvarjajo očarljive zelene in vijolične prikaze, ki jih vidimo v polarnih regijah.

Podobne oblike polarnega sija so opazili na drugih planetih, kot je nemirno nebo Jupitra in njegovih lun. Leta 1986 je sonda Voyager 2 prvič videla ultravijolične aurore na Uranu. Vendar pa je to nedavno odkritje prvič dokumentirano infrardečo auroro na planetu.

Za razliko od Zemljine atmosfere, ki je sestavljena predvsem iz dušika in kisika, ima Uran atmosfero, v kateri prevladujeta vodik in helij. Posledično polarni sij na Uranu oddaja svetlobo v valovnih dolžinah zunaj vidnega spektra, kot je infrardeča. To pomeni, da ti nebesni prikazi ostajajo nevidni človeškemu očesu in nimajo živahnih barv, ki jih vidimo na našem domačem planetu.

Kljub temu so znanstveniki z uporabo močnega teleskopa Keck II na Havajih lahko opazovali in analizirali specifične valovne dolžine infrardeče svetlobe, ki jo oddaja Uran. Osredotočili so se na infrardečo svetlobo, ki jo oddaja nabit delec, imenovan H3+, ki pomaga izmeriti temperaturo in atmosfersko gostoto delca.

Raziskovalci so ugotovili, da se je gostota H3+ v Uranovi atmosferi povečala za osupljivih 88 odstotkov, kljub minimalnim spremembam temperature. To pripisujejo avroralni aktivnosti, ki povzroča povečano ionizacijo. Te ugotovitve so ključni dokaz za teorijo, da imajo energični sijni sij pomembno vlogo pri segrevanju plinastih planetov velikanov, kot je Uran, in potiskajo toploto iz avrore proti magnetnemu ekvatorju.

Poleg tega nenavadna magnetna polja Urana in njegovega ledenega dvojnika Neptuna že dolgo begajo znanstvenike. Magnetni poli teh planetov so nenavadno neporavnani z njihovimi vrtilnimi osmi. Ker je avroralna aktivnost tesno povezana z magnetnim poljem planeta, ekipa verjame, da bi preučevanje Uranovega polarnega sija lahko pomagalo razvozlati skrivnost za neusklajenimi magnetnimi polji.

Zanimivo je, da bi ta raziskava lahko osvetlila tudi skrivnostne procese, ki se dogajajo na Zemlji, kot je geomagnetni obrat, kjer severni in južni pol planeta dejansko zamenjata mesti. Razumevanje vpliva teh pojavov je ključnega pomena za sisteme, ki so odvisni od zemeljskega magnetnega polja, vključno s sateliti, komunikacijami in navigacijo.

Prelomna študija, ki jo je vodila Emma Thomas, doktorska študentka na Fakulteti za fiziko in astronomijo Univerze v Leicestru, širi naše razumevanje oddaljenih ledenih velikanov v našem sončnem sistemu. Znanstveniki upajo, da bodo z razkritjem skrivnosti Uranovega polarnega sija in njegovega magnetnega polja pridobili dragocene vpoglede v druge eksoplanete s podobnimi lastnostmi, kar bi lahko razkrilo njihovo primernost za življenje.

Pogosto zastavljena vprašanja

V: Kaj je aurora?



O: Polarni sij je naravni pojav, ki ga povzroči interakcija med sončnimi vetrovi in ​​nabitimi delci v atmosferi planeta, kar povzroči oddajanje svetlobe.

V: Kaj povzroča severni in južni sij na Zemlji?



O: Severni in južni sij povzročajo sončni vetrovi, ki trčijo z nabitimi delci v Zemljinem ozračju, zlasti v bližini polov planeta.

V: Zakaj so polarni sij na Uranu nevidni človeškemu očesu?



O: Aurore na Uranu oddajajo svetlobo v valovnih dolžinah zunaj vidnega spektra, kot je infrardeča. Ker lahko človeško oko zazna samo vidno svetlobo, ti sijni sij ostane neviden.

V: Kako so odkrili infrardečo auroro na Uranu?



O: Znanstveniki so uporabili teleskop Keck II na Havajih za opazovanje in analizo specifičnih valovnih dolžin infrardeče svetlobe, ki jo oddaja planet Uran, pri čemer so se osredotočili na svetlobo, ki jo oddaja nabit delec, znan kot H3+.

V: Kako bi lahko preučevanje Uranove aurore pomagalo razumeti Zemljino magnetno polje?



O: Uranovo neusklajeno magnetno polje daje znanstvenikom priložnost za preučevanje učinkov avroralne aktivnosti in magnetnih polj. Ta raziskava lahko ponudi vpogled v procese, kot je geomagnetni obrat, ki lahko vpliva na zemeljsko magnetno polje in sisteme, ki so od njega odvisni.