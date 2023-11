Novo odkritje razkriva skrivnostno infrardečo auroro Urana

Astronomi so nedavno prišli do prelomnega odkritja v zvezi s skrivnostnimi svetlobnimi predstavami Urana. Prvič so uspešno opazovali infrardeči sij ledenega velikana in osvetlili njegove očarljive skrivnosti. Za razliko od zemeljskega severnega sija Uran v svojem ozračju kaže edinstven pojav.

Tako kot na Zemlji se tudi Uranov aurora vžge, ko nabiti delci sončnega vetra medsebojno delujejo z magnetnim poljem planeta in jih vodijo proti magnetnim polom. Vendar pa obstaja izrazita razlika. Medtem ko Zemljine avrore ustvarjajo živahne barve zaradi trkov z atomi kisika in dušika, se Uran ponaša s spektaklom drugačne vrste.

Uran, ki je plinski velikan, je v svoji atmosferi sestavljen predvsem iz vodika in helija. Ti atmosferski plini obstajajo pri veliko nižjih temperaturah v primerjavi z našim domačim planetom. Posledično je avroralni sij, ki ga oddaja Uran, predvsem v ultravijoličnih in infrardečih valovnih dolžinah, kar ustvarja vizualno osupljiv kontrast.

Na odkritje Uranovega infrardečega sijaja je čakalo dolgo časa. Ultravijolično auroro so prvič opazili med Nasinim preletom Voyagerja 2 leta 1986, vendar so trajala skoraj štiri desetletja, da so zaznali njeno infrardečo dvojnico. Ta na novo razkriti vidik ponuja prej neviden vpogled v ta oddaljeni svet.

Nedavni dosežek je omogočila ekipa astronomov, ki jo je vodila podiplomska študentka Emma Thomas z Univerze Leicester v Angliji. Poglobili so se v arhivirane podatke, zbrane leta 2006 z uporabo Keck II Near-Infrared Spectrometer (NIRSPEC). S svojo analizo so identificirali emisijske linije, ki izvirajo iz molekule H3+, edinstvenega trihidrogenskega kationa, ki igra ključno vlogo pri ustvarjanju opazovane Uranove emisije.

Ta pomembna ugotovitev ponuja redko priložnost za razumevanje Uranovega severnega sija in njegovih posledic. Odpira tudi zanimiva vprašanja o tem, da je temperatura planeta višja od pričakovane. Emma Thomas razmišlja o eni od možnih razlag – da intenzivni sijni sij proizvaja in poganja toploto iz avrore proti magnetnemu ekvatorju.

Raziskovanje Urana še naprej navdušuje astronome in znanstvenike, ko si prizadevajo razvozlati skrivnosti tega oddaljenega in očarljivega sveta.

Pogosta vprašanja

1. Kaj povzroča Uranove aurore?

Uranov polarni sij se vžge, ko nabiti delci iz sončnega vetra sodelujejo z magnetnim poljem planeta in jih vodijo proti magnetnim polom.

2. Kako se Uranov polarni sij razlikuje od tistega na Zemlji?

Medtem ko Zemljine aurore proizvajajo živahne barve zaradi trkov z atomi kisika in dušika, Uranove aurore oddajajo predvsem ultravijolične in infrardeče valovne dolžine zaradi sestave atmosfere, ki jo sestavljata predvsem vodik in helij.

3. Zakaj je nedavno odkritje Uranovega infrardečega sijaja pomembno?

Zaznavanje Uranovega infrardečega sijaja ponuja še neviden vidik tega oddaljenega sveta, ponuja sveže vpoglede v njegove očarljive svetlobne predstave in prispeva k našemu razumevanju edinstvenih lastnosti planeta.

4. Kako je prišlo do odkritja?

Skupina astronomov, ki jo je vodila podiplomska študentka Emma Thomas, je analizirala arhivirane podatke, zbrane leta 2006 z uporabo Keck II Near-Infrardečega spektrometra. S svojo analizo so identificirali emisijske črte, ki izvirajo iz molekule H3+, kar je razkrilo prisotnost infrardečega avroralnega sijaja na Uranu.

5. Kakšne posledice imajo te ugotovitve?

Novo odkrito razumevanje Uranovih avror odpira možnosti za nadaljnje raziskave podnebja, ozračja in temperature planeta. Odpira tudi zanimiva vprašanja o izvoru temperature planeta, ki je višja od pričakovane.