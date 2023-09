Indijska bogata tradicija raziskovanja sonca

By

Indija ima dolgoletno zgodovino raziskovanja sonca, ki sega v pozno 19. stoletje. Prizadevanja za raziskovanje sonca v državi je začel HF Blanford, prvi generalni direktor indijskega meteorološkega oddelka, ki je leta 1881 predlagal potrebo po natančnih zapisih o moči sonca in njegovih učinkih na zemeljsko površino. Ruchi Ram Sahni, pionir popularizacije znanosti v Pandžabu, se je Blanfordovi ekipi pridružil leta 1885 kot drugi pomočnik meteorološkega poročevalca.

Sončni observatorij Kodaikanal (KSO) je bil ustanovljen leta 1899 in je postal pomembno središče sončne astronomije. Leta 1909 je britanski astronom J Evershed v KSO prišel do prelomnega odkritja, ki je postalo znano kot »Evershedov učinek«. KSO je igral tudi vlogo pri odkritju znamenitega »Ramanovega učinka« leta 1928, pri čemer je bil KS Krishnan eden od soavtorjev raziskovalne naloge.

Kot nadaljevanje zapuščine raziskovanja sonca v Indiji je bil leta 1971 v Bengaluruju ustanovljen Indijski inštitut za astrofiziko (IIA). Združil je observatorija v Kodaikanalu in Kavalurju in od takrat pomembno prispeva k raziskavam sonca. IIA je razvila koronagraf emisij vidnih linij, ključno komponento prihajajoče misije indijskega observatorija Aditya-L1.

Aditya-L1 naj bi dosegel svoj cilj v začetku naslednjega leta, kjer bo opazoval sončno fotosfero, kromosfero in najbolj oddaljene plasti. Njegov primarni cilj pa je proučevanje vesoljskega vremena in spremljanje nepredvidljivih vzponov v magnetnem polju, ki jih povzročajo izpusti koronalne mase iz sonca. Ti izbruhi koronalne mase lahko predstavljajo grožnjo civilizaciji, ki je odvisna od tehnologije, saj poškodujejo satelite in električna omrežja.

Čas misije Aditya-L1 se ujema s pričakovanim vrhom cikla aktivnosti sončnih peg leta 2026. Druge organizacije, kot sta NASA in vlada Združenega kraljestva, prav tako spremljajo vesoljsko vreme, da ublažijo morebitna tveganja.

Indijski poskusi s kozmičnimi žarki so prav tako pomembno prispevali k raziskovanju vesolja. Eksperiment GRAPES-3, ki je rezultat sodelovanja med Indijo in Japonsko, je odkril "prehodno oslabitev zemeljskega magnetnega ščita", ki je bil povezan s sončno nevihto leta 2015. Ta raziskava, objavljena v Physical Review Letters, je pokazala pomen točnega časa prihoda nevihte napoved za zmanjšanje gospodarskih izgub med globalno zaustavitvijo.

Bogata tradicija sončnih raziskav v Indiji, skupaj z naraščajočim strokovnim znanjem in izkušnjami pri spremljanju vesoljskega vremena, poudarja zavezanost države k napredku znanstvenih spoznanj in zaščiti pred morebitnimi nevarnostmi, povezanimi s sončno aktivnostjo.

Viri: Arun Kumar Grover