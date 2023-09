Indijska misija Aditya-L1 zbira podatke o sončnih delcih, ki obkrožajo Zemljo

By

Indijska misija Aditya-L1 je začela zbirati podatke o obnašanju delcev, ki obkrožajo Zemljo. Namen misije, ki se je začela 2. septembra, je preučevanje sončnih aktivnosti, da bi bolje razumeli vesoljsko vreme in njegov vpliv na Zemljo.

Instrument vesoljskega plovila Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) je bil aktiviran 10. septembra, ko je bilo vesoljsko plovilo približno 31,068 milj od Zemlje. STEPS je sestavljen iz šestih senzorjev, ki merijo super toplotne in energijske ione in elektrone v različnih smereh z uporabo nizko- in visokoenergijskih spektrometrov delcev.

Aditya-L1 je usmerjen proti Lagrangeovi točki Zemlja-Sonce 1, ki se nahaja približno 1 milijon milj stran. Vesoljsko plovilo bo še naprej opazovalo delce, ki obdajajo naš planet, s te oddaljene orbitalne postaje. Zbrani podatki bodo znanstvenikom pomagali raziskati izvor, pospešek in anizotropijo (variacije v intenzivnosti in značilnostih glede na smer) sončnega vetra in pojavov vesoljskega vremena.

Misija ima na krovu skupno sedem znanstvenih instrumentov. Štirje od teh instrumentov bodo osredotočeni na neposredno opazovanje Sonca, medtem ko bodo preostali trije merili delce na Lagrangeovi točki 1 za preučevanje učinkov sončne dinamike v medplanetarnem mediju.

Prejšnja indijska lunarna misija Chandrayaan-3 je 23. avgusta uspešno pristala na Luninem površju. Medtem ko je misija trenutno v načinu mirovanja, da bi preživela lunino noč, namerava Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO) prebuditi pristajalno napravo in rover, ko Sonce vzide na luninem površju s kraterji.

Z misijo Aditya-L1 in njeno osredotočenostjo na preučevanje Sonca namerava Indija izboljšati svoje razumevanje vesoljskega vremena in prispevati k poznavanju naše gostiteljske zvezde širše znanstvene skupnosti.

Viri:

– Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO)

– Gizmodo