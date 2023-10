Rezervat temnega neba Hanle: zatočišče za amaterske astronome

Vas Hanle, ki se nahaja znotraj rezervata za divje živali Changthang, je znana po nedotaknjenem temnem nebu in suhem vremenu, zaradi česar je idealna lokacija za astronomske raziskave. Hanle, kjer sta indijski astronomski observatorij in drugi najvišji optični teleskop na svetu, je bil nedavno imenovan za rezervat temnega neba Hanle (HDSR) s strani ozemlja Unije Ladakh.

HDSR želi zaščititi območje pred svetlobnim onesnaženjem, ki ga povzroči človek, in ohraniti njegovo izjemno temo za astronomska opazovanja. Spodbuja tudi turizem, saj obiskovalcem ponuja priložnost, da doživijo lepoto nočnega neba. Ljubiteljske astronome Hanle že dolgo privlači zaradi izjemno temnega neba, ki jim omogoča opazovanje šibkih nebesnih objektov in zajemanje podrobnih fotografij.

Eden od vrhuncev zvezdniške zabave v Hanleju je bila priložnost opazovanja redkih astronomskih pojavov, kot sta »lažna zarja« in »zodiakalna svetloba«. Lažna zora se nanaša na sij pred sončnim vzhodom, ki ga je mogoče opazovati samo z najtemnejših lokacij, medtem ko je zodiakalna svetloba šibka sončna svetloba, ki jo razprši prah v ravnini sončnega sistema.

Udeleženci iz različnih krajev v Indiji, vključno z Bengalurujem, Chennaijem, Delhijem, Mandijem, Ahmedabadom, Lakshadweepom in Mumbajem, pa tudi lokalni vaščani in turisti, so se zbrali v Hanleju, da bi bili del zvezdniške zabave. Dogodek je pritegnil tako amaterske astronome kot vizualne opazovalce, ki so lahko cenili nejasne šibke galaksije, vidne na (najtemnejšem) nebu Bortle-1 HDSR.

V prizadevanju za vključitev lokalne skupnosti in spodbujanje astroturizma je Indijski inštitut za astrofiziko (IIA) izbranim vaščanom zagotovil majhne teleskope in jih usposobil za »ambasadore astronomije«. Ta pobuda ne pomaga le pri socialno-ekonomskem razvoju območja, ampak tudi zagotavlja, da turisti prejmejo strokovno vodenje in informacije o nočnem nebu.

Če se ozremo v prihodnost, organizatorji načrtujejo, da bo HDSR Star Party postal vsakoletni dogodek, v upanju, da bodo privabili astronomske navdušence iz Indije in tujine. Z nadaljnjo podporo lokalnih skupnosti in prizadevanji IIA za ozaveščanje bo nebo nad Hanlejem ostalo cenjena destinacija tako za opazovalce zvezd kot za astronome.

Viri:

– Omenjeni izvorni članek je uporabljen kot osnova za ta novi članek.