Indijski inštitut za astrofiziko gosti prvo zvezdniško zabavo v rezervatu temnega neba Hanle

Indijski inštitut za astrofiziko (IIA) je nedavno organiziral edinstven dogodek, imenovan Star Party, v rezervatu Hanle Dark Sky v Ladakhu. Ta dogodek je združil okoli 30 amaterskih astronomov iz različnih delov Indije, da bi bili priča in ujeti lepoto nočnega neba brez svetlobnega onesnaženja.

Hanle, dom indijskega astronomskega observatorija IIA, je znan po nedotaknjenem temnem nebu in ugodnih vremenskih razmerah, zaradi česar je idealna lokacija za astronomske raziskave in astrofotografijo. Rezervat temnega neba Hanle, ki obsega približno 1,073 kvadratnih kilometrov, je bil imenovan s strani ozemlja Unije Ladakh za boj proti svetlobnemu onesnaževanju in zaščito temnega neba v regiji.

Med Star Partyjem so udeleženci imeli priložnost opazovati in fotografirati nebesne pojave, ki jih je mogoče videti le z izjemno temnih lokacij, kot je Hanle. Med njimi sta bili Lažna zarja in Zodiakalna svetloba. Kljub izzivom, ki jih predstavljajo visoka nadmorska višina, nizke temperature in pomanjkanje kisika, so udeleženci izrazili navdušenje in zadovoljstvo nad izkušnjo.

Poleg zagotavljanja platforme za amaterske astronome je Star Party služil tudi kot priložnost za učenje za lokalne ambasadorje astronomije. Ti ambasadorji, ki jih je usposobil IIA, so odgovorni za vodenje astroturistov in spodbujanje turizma, povezanega z astronomijo, na tem območju. Udeležba na Star Partyju jim je omogočila, da so izboljšali svoje znanje in veščine z interakcijo z vodilnimi amaterskimi astronomi iz države.

Uspeh te otvoritvene zvezdniške zabave je spodbudil upravo UT Ladakh, da jo uvede kot vsakoletni dogodek. S promocijo Hanle Dark Sky Reserve kot turistične destinacije želijo pritegniti ljubitelje astronomije in s tem prispevati h gospodarskemu razvoju lokalnih vasi.

Na splošno je bil Star Party v Hanle Dark Sky Reserve edinstven in uspešen dogodek, ki je združil amaterske astronome, promoviral astrofotografijo in ponudil priložnosti za izobraževanje lokalnim ambasadorjem astronomije.

Viri:

– Indijski inštitut za astrofiziko (IIA)

– Unijsko ozemlje Ladakh